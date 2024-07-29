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İtalya Başbakanı Meloni, Çin ile Ticaret İşbirliğini Güçlendirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ticaret ve işbirliği konularını görüşmek üzere Pekin'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:50
İtalya Başbakanı Meloni, Çin ile Ticaret İşbirliğini Güçlendirdi

İtalya ve Çin Arasında Ticaret Görüşmeleri

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ticaret ve işbirliği konularını ele almak üzere Pekin'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Meloni, 5 günlük bir ziyaret kapsamında Çinli yetkililerle bir araya geldi ve İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde dengeli ticari ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Dengeli Ticaret İlişkileri İçin Adımlar

Başbakan Meloni, "İtalya, ticarette olabildiğince dengeli ilişkilerin oluşturulmasına yönelik önemli bir rol oynayabilir" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, Çin hükümetiyle birlikte imzaladıkları 3 yıllık eylem planının, yeni işbirliği yolları ve dengeli ticaret ilişkilerinin sağlanmasında kritik bir adım olduğunu belirtti.

Uluslararası Barış ve Güvenlik Üzerine Vurgular

Meloni, Çin'in uluslararası barış, güvenlik ve serbest ticaret konusunda önemli bir aktör olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin 'tarihi İpek Yolu ruhuyla' ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Bu konuda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de destekleyici bir açıklama yaptı.

Kuşak ve Yol Girişimi ve İtalya'nın Rolü

İtalya, 2019 yılında imza attığı mutabakat zaptıyla, Çin'in tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması amacıyla başlattığı 'Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan ilk G7 ülkesi olma unvanına sahipti. Ancak, Meloni iktidara geldikten sonra bu girişimi bir 'hata' olarak nitelendirmiş ve Aralık 2023'te İtalya'nın girişimden çekileceğini açıklamıştı.

Sonuç ve Beklentiler

Başbakan Meloni, bu resmi ziyaretinin ikili işbirliğini canlandırma isteğinin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesi umudunu dile getirdi. Ziyaretin ardından, ticaret konusunda atılacak adımların detayları merakla bekleniyor.

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