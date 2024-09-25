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İtalya Başbakanı Meloni'den BM Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalar

Giorgia Meloni, BM Genel Kurulu'nda uluslararası hukuka dikkat çekti ve yapay zeka için küresel yönetim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:56
İtalya Başbakanı Meloni'den BM Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalar

İtalya Başbakanı Meloni, BM Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in kendisini savunma hakkına dikkat çekerken, uluslararası hukuka da saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Meloni, New York'ta katılımcılara hitap ederek, "İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıya karşı savunma hakkını teyit ediyoruz, ancak aynı zamanda sivillerin korunmasını ve uluslararası hukuka uyulmasını da talep ediyoruz," şeklinde konuştu.

Orta Doğu ve Ukrayna Krizi Üzerine Vurgular

Orta Doğu'daki koşullar hakkında açıklamalarda bulunan Meloni, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını desteklediğini ifade etti. Bunun için Filistinlilerin diyalog ve istikrarlı bir liderlik arayışına girmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın uluslararası sistem üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Ukrayna’nın sınırlarını ve egemenliğini savunma hakkından vazgeçemeyiz," dedi.

BM Reformları ve Yapay Zeka Yönetimi Önerisi

Meloni, BM Güvenlik Konseyi'ndeki reform taleplerine de değindi. İtalya'nın herhangi bir BM reformunu eşitlik ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde görmek istediğini dile getirdi. "Yeni daimi koltuklarla yeni hiyerarşiler yaratmak hata olur," ifadelerine yer verdi. Ayrıca, yapay zekanın insan becerilerini iyileştirmesi gerektiğini, bunun yerine yaratabileceği olumsuz etkilerden bahsetti.

Afrika İle Gelişme ve Göç Meselesine Dikkat Çekti

Meloni, Afrika’ya yönelik kalkınma planları hakkında da bilgiler verdi. Mattei Planı çerçevesinde 9 ülkede pilot projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının paylaşım olduğunu ifade etti. Ayrıca, İtalya'ya yasa dışı yollarla girme amacıyla yola çıkan insanların "göç etmeme" hakkını güvence altına almak için daha fazla uluslararası işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Latin Amerika'daki demokrasi taleplerine de değinen Meloni, bu bölgede özellikle Venezuela halkının haklarına sahip çıkmasını teşvik etti.

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