Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İtalya Başbakanı Meloni'den Cezayirli Boksör Khelif'e Tepki

Başbakan Meloni, cinsiyet uygunluğu testini geçemeyen Khelif'in Olimpiyatlarda yarışmasına karşı çıkarak, kadın sporcuların haklarını savundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:52
İtalya Başbakanı Meloni'den Cezayirli Boksör Khelif'e Tepki

Başbakan Meloni'den Sert Açıklama

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışacak olan Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Meloni, Khelif'in 2023'teki cinsiyet uygunluğu testinde başarısız olduğunu hatırlatarak, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Olimpiyatlarda Carini'nin Maçına Tepki

İtalyan ANSA ajansına göre, Meloni, İtalyan boksör Angela Carini ile Khelif'in karşılaştığı maça dikkat çekerek, "Kimseye karşı ayrımcılık yapmak istemiyoruz; amacımız kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak," ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Desteği

Bu konudaki tartışmalara Elon Musk da katıldı. Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk, X sosyal medya platformunda "Erkeklerin kadın sporlarında yeri yok" yazısını paylaştı ve "Kesinlikle" yorumunu yaptı.

Carini'nin Maçtan Çekilmesi

Angela Carini, Khelif ile olan maçta 46 saniye içinde ringi terk etmek zorunda kaldı. Khelif'ten aldığı darbe sonrası burnunun kırılmasından endişe ettiğini belirten Carini, "Bunu bir yenilgi olarak görmüyorum. Ringe çıktığınızda zaten kazanmışsınızdır," dedi. Khelif'in durumunu değerlendirmeden, "Ben işimi yaptım," şeklinde ekledi.

Khelif'in Hedefi

BBC'ye konuşan Khelif, Olimpiyatlarda altın madalya almak için mücadele ettiğini ifade etti. Daha önce cinsiyet uygunluğu testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan men edilmişti, ancak Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri oldu.

İLGİLİ HABERLER

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı