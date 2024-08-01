İtalya Başbakanı Meloni'den Cezayirli Boksör Khelif'e Tepki

Başbakan Meloni'den Sert Açıklama

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışacak olan Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Meloni, Khelif'in 2023'teki cinsiyet uygunluğu testinde başarısız olduğunu hatırlatarak, "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Olimpiyatlarda Carini'nin Maçına Tepki

İtalyan ANSA ajansına göre, Meloni, İtalyan boksör Angela Carini ile Khelif'in karşılaştığı maça dikkat çekerek, "Kimseye karşı ayrımcılık yapmak istemiyoruz; amacımız kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak," ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Desteği

Bu konudaki tartışmalara Elon Musk da katıldı. Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk, X sosyal medya platformunda "Erkeklerin kadın sporlarında yeri yok" yazısını paylaştı ve "Kesinlikle" yorumunu yaptı.

Carini'nin Maçtan Çekilmesi

Angela Carini, Khelif ile olan maçta 46 saniye içinde ringi terk etmek zorunda kaldı. Khelif'ten aldığı darbe sonrası burnunun kırılmasından endişe ettiğini belirten Carini, "Bunu bir yenilgi olarak görmüyorum. Ringe çıktığınızda zaten kazanmışsınızdır," dedi. Khelif'in durumunu değerlendirmeden, "Ben işimi yaptım," şeklinde ekledi.

Khelif'in Hedefi

BBC'ye konuşan Khelif, Olimpiyatlarda altın madalya almak için mücadele ettiğini ifade etti. Daha önce cinsiyet uygunluğu testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan men edilmişti, ancak Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri oldu.