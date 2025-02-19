İtalya Başbakanı Meloni, Düzensiz Göçü AB Komisyonu Üyesi Brunner ile Görüştü

İtalya Başbakanı Meloni, AB Komisyonu üyesi Brunner ile yaptığı görüşmede düzensiz göç ve yeni politikaları gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:14
İtalya Başbakanı Meloni, Düzensiz Göçü AB Komisyonu Üyesi Brunner ile Görüştü

İtalya Başbakanı Meloni, Düzensiz Göçü Gözden Geçirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Roma'da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin gündeminde düzensiz göç konuları yer aldı.

Göç Politikaları Üzerine Tartışmalar

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, görüşmenin merkezinde Avrupa Komisyonunun göç politikasıyla ilgili gelecek girişimlerinin ele alındığı belirtildi. Özellikle, göçmenlerin menşe ülkeler ve geçiş yaptıkları transit ülkelerle ortaklıkların güçlendirilmesi ve Göç ve İltica Paktı'nın uygulanmasına dair konular gündeme alındı.

Yeni Güvenli Menşe Ülkesi Konsepti

Görüşmedeki diğer önemli bir husus ise yeni “güvenli menşe ülke” konsepti oldu. Meloni, ayrıca Komisyon tarafından önümüzdeki günlerde sunulacak özel bir yasa önerisi çerçevesinde, geri dönüş süreçlerine dair daha etkili yeni bir Avrupa mevzuatı oluşturulmasının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'nın Arnavutluk ile Anlaşmaları

Meloni ve Brunner, Roma ile Tiran arasında Kasım 2023'te imzalanan anlaşma çerçevesinde İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu, ancak Roma mahkemeleri tarafından yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle faaliyete geçiremeyen düzensiz göçmen merkezleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Yenilikçi Çözümler Üzerine İşbirliği

Açıklamada son olarak, göç alanındaki yenilikçi çözümlere, özellikle İtalya-Arnavutluk Protokolü'nün uygulanmasına özel bir önem verildiği ve Komisyon hizmetleri ile İtalyan makamları arasında yakın operasyonel koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı bilgisi paylaşıldı.

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