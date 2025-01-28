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İtalya Başbakanı Meloni Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Libyalı polis memurunun serbest bırakılmasıyla ilgili olarak İtalya Başbakanı Meloni'ye savcılıktan soruşturma bildirimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:06
İtalya Başbakanı Meloni Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İtalya Başbakanı Meloni Üzerinde Soruşturma Başlatıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı üst düzey polis memuru Najeem Osema Almasri Habish'in, İtalya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması ve ülkesine gönderilmesi nedeniyle bir adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Meloni, konuyla ilgili açıklamalarını sosyal medya üzerinden bir video paylaşımı ile yaptı.

Soruşturma Detayları

Meloni, eline ulaşan cumhuriyet savcısı Francesco Lo Voi imzalı soruşturma bildirisini paylaşarak, Habish'in serbest kalmasında suça yardım ve yataklık ile kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Başbakan, "Bana şantaj yapılamaz. Beni korkutamazsınız. Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim," ifadelerini kullandı.

Siyasi Destek ve Tepkiler

Meloni, buna ek olarak, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve istihbarattan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano gibi üst düzey isimlerin de benzer soruşturma bildirimi aldığının altını çizdi. Eski başbakanlardan Romano Prodi'ye yakın solcu bir politikacı olarak tanımladığı Ligi Ligotti tarafından yapılan şikayet üzerine bu soruşturmanın başlatıldığı vurgulandı. Konu, ülkede en çok konuşulan meselelerden biri haline geldi.

Başbakan Meloni’ye, iktidar ortakları Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve Matteo Salvini gibi isimlerden destek ve dayanışma mesajları geldi. Bununla birlikte, hakkında soruşturma açılmış olmasına rağmen Meloni’nin yasalar gereği istifa etme zorunluluğu bulunmadığı ifade edildi.

Almasri Olayının Arka Planı

Libya'da 2015 yılında Mitiga Cezaevi'ndeki olayların şüphelisi olarak UCM'nin yakalama emrine tabi tutulan Najeem Osema Almasri Habish, 18 Ocak tarihinde İtalya'nın Torino kentinde gözaltına alınmıştı. Fakat Roma Temyiz Mahkemesi, gerekli iletişim sağlanmadan gözaltına alındığı gerekçesiyle başka bir suçlama olmadığı için serbest bırakılmasına karar verdi. Habish, 22 Ocak'ta serbest bırakıldı ve İtalyan devleti tarafından Libya'nın başkenti Trablus'a gönderildi.

UCM, Habish’in serbest bırakılması ve ülkeden çıkarılmasıyla ilgili önceden kendileriyle danışılmadığını belirterek İtalya’dan açıklama talep etti. Ayrıca, Libya'da sol muhalefet de hükümetin bu kararına tepkilerini dile getirdi. Meloni ve İçişleri Bakanı Piantedosi, Habish'in tehlikeli bir kişi olduğu gerekçesiyle acil güvenlik önlemi olarak ülkeden çıkarıldığını ifade etmişti.

Bu tartışmalı durum, kamuoyunda "Almasri hadisesi" olarak biliniyor.

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