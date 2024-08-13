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İtalya Başbakanı Meloni, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Tartıştı

İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu ile Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:23
İtalya Başbakanı Meloni, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Tartıştı

Başbakan Meloni ve Netanyahu'dan Önemli Görüşme

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması konusunda güçlü beklentilerini dile getirdi.

Diplomatik Temaslar Devam Ediyor

Roma'daki Başbakanlık sarayı Chigi'den paylaşılan açıklamaya göre, Meloni'nin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili yürüttüğü temaslar çerçevesinde bu görüşme yapıldı. Yapılan açıklamada, "15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek bir sonraki müzakerelerde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki inancını yineledi. Meloni, ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuk çalışmalarına olan güçlü desteklerini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel Güvenlik ve Gerilimlerin Azaltılması

Açıklamada Meloni'nin, İsrail'in savunma hakkını tanıdığı belirtilerek, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile İsrail-Lübnan sınırında gerilimin azaltılmasının önemine de dikkat çektiği ifade edildi.

Başbakan Yardımcısı Tajani’den Uyarı

Öte yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani da X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgedeki gerilimin artmasından kaçınılması çağrısında bulundu. Tajani, "İtalya, tüm paydaşları; İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda harekete geçmeye yönlendiriyor. İran bölgedeki gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmelidir. Barışı sağlama kararlılığındayız," dedi.

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