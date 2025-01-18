İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ın Yemin Törenine Katılacak

Meloni, Trump'ın Yemin Törenine Dahil Olacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Washington'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılacağı duyuruldu.

Başbakanlığın paylaştığı program çerçevesinde, Meloni'nin yemin töreninde yer alması bekleniyor. Bu, onu Trump’ın yemin törenine katılacak en üst düzey Avrupalı siyasi lider yapıyor.

Trump, yemin törenine davet edilenler arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi birçok önemli ismi bulundurmuyorken, daha aşırı sağcı ve milliyetçi eğilimdeki liderleri tercih etti.

Meloni, Trump ile ilişkilerini artırmak adına 5 Ocak’ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde buluşmuştu. Trump, bu ziyareti değerlendirdiği açıklamasında, "Bugün harika bir kadınla birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor," şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Başbakan Meloni'nin, Trump'ın müttefiki olan teknoloji milyarderi Elon Musk ile de güçlü ilişkileri bulunmaktadır.