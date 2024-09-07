Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'nın Kış Hazırlıkları İçin Zelenskiy ile Görüştü

Giorgia Meloni, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere Zelenskiy ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:08
İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'nın Kış Hazırlıkları İçin Zelenskiy ile Görüştü

İtalya ve Ukrayna Arasındaki Önemli Görüşme

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kiev’in yaklaşan kış aylarına yönelik acil ihtiyaçlarını masaya yatırdı.

Ambrosetti Forumu'nda Yapılan Başbaşa Görüşme

Cernobbio kasabasında düzenlenen Ambrosetti Forumu çerçevesinde bir araya gelen iki lider, Rusya’nın sivil halka ve kritik altyapılara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın durumu ve gereksinimlerini ele aldı. İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, "İki lider, kış şartlarının getirdiği zorluklar ve Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarına dair söylemlerini paylaştı. Meloni, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı sırasında Ukrayna'ya sağlanan desteği vurguladı" dedi.

Zelenskiy'nin Değerlendirmeleri

Zelenskiy, bu görüşmede enerji sistemlerinin yeniden inşasına odaklanmayı sürdürdüklerini belirtti. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın toparlanması ve İtalya'nın 2025'te düzenleyeceği Ukrayna Toparlanma Konferansı'na ev sahipliği yapma kararı çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Meloni'nin Kararlılığı

Ambrosetti Forumu'nda konuşan Meloni, "Ukrayna'yı kendi kaderine terk etmeyeceğiz. İtalya'nın bu konudaki tutumu değişmeyecek" dedi. Ayrıca, Corriere della Sera gazetesinde yer alan haberlere göre, Zelenskiy'nin Cernobbio'ya uzun menzilli silah temini ve yeniden inşa konularında İtalyan şirketlerini ikna etmek amacıyla geldiği ifade edildi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Açıklamaları

Forumda bulunan ABD'li Senatör Lindsey Graham, savaşan gönüllü yabancı askerler için önerilerde bulundu. Ayrıca, Ukrayna'ya sağlanan F16'lar için emekli pilotların görev alabileceği fikrini gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları