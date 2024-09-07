İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'nın Kış Hazırlıkları İçin Zelenskiy ile Görüştü

İtalya ve Ukrayna Arasındaki Önemli Görüşme

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kiev’in yaklaşan kış aylarına yönelik acil ihtiyaçlarını masaya yatırdı.

Ambrosetti Forumu'nda Yapılan Başbaşa Görüşme

Cernobbio kasabasında düzenlenen Ambrosetti Forumu çerçevesinde bir araya gelen iki lider, Rusya’nın sivil halka ve kritik altyapılara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın durumu ve gereksinimlerini ele aldı. İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, "İki lider, kış şartlarının getirdiği zorluklar ve Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarına dair söylemlerini paylaştı. Meloni, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı sırasında Ukrayna'ya sağlanan desteği vurguladı" dedi.

Zelenskiy'nin Değerlendirmeleri

Zelenskiy, bu görüşmede enerji sistemlerinin yeniden inşasına odaklanmayı sürdürdüklerini belirtti. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın toparlanması ve İtalya'nın 2025'te düzenleyeceği Ukrayna Toparlanma Konferansı'na ev sahipliği yapma kararı çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Meloni'nin Kararlılığı

Ambrosetti Forumu'nda konuşan Meloni, "Ukrayna'yı kendi kaderine terk etmeyeceğiz. İtalya'nın bu konudaki tutumu değişmeyecek" dedi. Ayrıca, Corriere della Sera gazetesinde yer alan haberlere göre, Zelenskiy'nin Cernobbio'ya uzun menzilli silah temini ve yeniden inşa konularında İtalyan şirketlerini ikna etmek amacıyla geldiği ifade edildi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Açıklamaları

Forumda bulunan ABD'li Senatör Lindsey Graham, savaşan gönüllü yabancı askerler için önerilerde bulundu. Ayrıca, Ukrayna'ya sağlanan F16'lar için emekli pilotların görev alabileceği fikrini gündeme getirdi.