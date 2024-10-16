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İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'ı Ziyaret Edecek

Giorgia Meloni, 18 Ekim'de Ürdün ve Lübnan'a ziyaret gerçekleştirecek. İsrail'in Lübnan'daki durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:16
İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'ı Ziyaret Edecek

İtalya Başbakanı Meloni'nin Orta Doğu Ziyareti

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, 18 Ekim Cuma günü Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretle ilgili detaylar, başbakanlık tarafından resmi olarak duyuruldu.

Ürdün'de Kral Abdullah ile Görüşme

Meloni, öğle saatlerinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Akabe'deki Kraliyet Sarayı'nda bir araya gelecek. Ardından, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçerek, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşecek.

İtalyan Hükümetinin Gelecek Planları

Başbakan Meloni, İtalya parlamentosundaki konuşmasında kendi ziyaretinin yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin önümüzdeki hafta İsrail ve Filistin'e gitmeyi planladığını aktararak, bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.

Lübnan'daki Durum Hakkında Endişeler

Meloni, senato konuşmasında, "Lübnan'daki durumdan derin endişe duyuyorum." diyerek, Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzilerine yönelik saldırılara dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in UNIFIL'e saldırısının, BM'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu ifade etti.

UNIFIL'in Durumu Üzerine Açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, UNIFIL'de görev yapan yaklaşık 1000 İtalyan askerinin güvende olduğunu belirtti. Tajani, "Geri çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum." diyerek, UNIFIL'in yeni angajman kurallarıyla İsrail ile Lübnan arasında bir tampon görevi üstlenebileceğine inandığını söyledi.

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