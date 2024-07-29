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İtalya Başbakanı Meloni ve Çin Devlet Başkanı Şi, Ticaret İlişkilerini Geliştirdi

Giorgia Meloni, Pekin'de Şi Cinping ile birlikte ticaret ve işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:48
İtalya Başbakanı Meloni ve Çin Devlet Başkanı Şi, Ticaret İlişkilerini Geliştirdi

İtalya ve Çin Arasında Kritik Görüşme

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 5 günlük resmi bir ziyaret amacıyla Pekin'de bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek ticaret ve işbirliği konularını ele aldı. İtalyan ANSA haber ajansına göre, Meloni'nin ziyareti sırasında iki ülke arasında önemli anlaşmalar yapıldı.

Dengeli Ticaret İlişkileri Üzerine Vurgu

Görüşmede, Meloni, "Dengeli ticari ilişkilerin" önemine vurgu yaparak, "İtalya, Avrupa Birliği ile ilişkilerde dengeli ilişkilerin oluşturulmasında kritik bir rol oynayabilir," ifadesini kullandı.

Üç Yıllık Eylem Planı

Başbakan Meloni ayrıca, Çin hükümetiyle imzaladıkları 3 yıllık eylem planının yeni işbirliği yolları aramayı ve dengeli ticaret ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Meloni, Çin'in uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasındaki rolünün önemine de dikkat çekti.

Tarihi İpek Yolu Bağlantısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Meloni'nin ziyaretiyle ilgili yaptığı paylaşımda, Çin ve İtalya'nın "tarihi İpek Yolu ruhuyla" ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Stratejik İlişkiler ve Yatırım Fırsatları

Şi, Meloni ile görüşmesinde İtalya'nın stratejik konumunun önemini vurguladı ve iki halk arasındaki dostluğun sürdüğünü belirtti. Ayrıca, İtalya'nın Çin-AB işbirliğine yapıcı katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Kuşak ve Yol Girişimi'nde İlk G7 Ülkesi

İtalya, 2019 yılında imzalanan bir mutabakat zaptıyla Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahındaki "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülke olmuştu. Ancak, Aralık 2023'te "beklentilerini karşılamadığı" gerekçesiyle bu girişimden çekilmişti.

Meloni, iktidara gelmesinin ardından yaptığı bu ziyaretle iki ülke arasındaki işbirliğini canlandırma konusunda kararlılığını ortaya koymuş oluyor.

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