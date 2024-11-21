DOLAR
34,47 -0,03%
EURO
36,38 -0,43%
ALTIN
2.942,28 -0,25%
BITCOIN
3.266.288,41 -0,56%

İtalya Başbakanı Meloni, Venezuela'da Muhalefet Adayını Tanıdı

Giorgia Meloni, Venezuela'da muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdı ve Maduro'yu reddetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 02:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 02:50
İtalya Başbakanı Meloni, Venezuela'da Muhalefet Adayını Tanıdı

İtalya Başbakanı Meloni, Venezuela'daki Muhalefet Liderini Destekledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Venezuela'da muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Meloni, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile başkent Buenos Aires'te gerçekleştirdiği buluşmada, Venezuelalı muhalefet liderine destek verdiklerini ifade etti. Meloni, Venezuela'da demokratik ve barışçıl bir geçiş için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yapacaklarını vurguladı ve Gonzalez'e destek olacaklarını belirtti.

Maduro'yu Reddetti

Meloni, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kazanılan seçimleri tanımadıklarını kaydetti. ''Onlarca protestocunun ölümüne, binlerce siyasi muhalifin keyfi gözaltına alınmasına ve muhalefet adayının sürgüne gönderilmesine yol açan rejim baskısını kınamaya devam edeceğiz,'' dedi.

Venezuela’da yaşanan krizin sadece bu ülkeyi değil, aynı zamanda Arjantin ve İtalya için de önemli bir mesele olduğunu ekledi.

Maduro Üçüncü Kez Seçimi Kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro'nun %51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini bildirmişti. Bu sonuçlar muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado tarafından reddedildi.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü İçin Davul Zurna Kutlaması
2
İtalya Başbakanı Meloni, Venezuela'da Muhalefet Adayını Tanıdı
3
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
4
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Kapadokya'da Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi
6
Cenin'de Elektrik Kesintisi: İsrail Saldırıları Sürüyor
7
Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Gözaltına Alındı, Başbakan Görevden Aldı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı