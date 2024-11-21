İtalya Başbakanı Meloni, Venezuela'da Muhalefet Adayını Tanıdı

İtalya Başbakanı Meloni, Venezuela'daki Muhalefet Liderini Destekledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Venezuela'da muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Meloni, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile başkent Buenos Aires'te gerçekleştirdiği buluşmada, Venezuelalı muhalefet liderine destek verdiklerini ifade etti. Meloni, Venezuela'da demokratik ve barışçıl bir geçiş için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yapacaklarını vurguladı ve Gonzalez'e destek olacaklarını belirtti.

Maduro'yu Reddetti

Meloni, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kazanılan seçimleri tanımadıklarını kaydetti. ''Onlarca protestocunun ölümüne, binlerce siyasi muhalifin keyfi gözaltına alınmasına ve muhalefet adayının sürgüne gönderilmesine yol açan rejim baskısını kınamaya devam edeceğiz,'' dedi.

Venezuela’da yaşanan krizin sadece bu ülkeyi değil, aynı zamanda Arjantin ve İtalya için de önemli bir mesele olduğunu ekledi.

Maduro Üçüncü Kez Seçimi Kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro'nun %51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini bildirmişti. Bu sonuçlar muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado tarafından reddedildi.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.