İtalya BM Genel Kurulu'nda Gazze için Yeniden İnşa Projesi Sunacak

İtalya Gazze'nin Yeniden İnşasına Destek Veriyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda G7 düzeyinde Gazze'nin yeniden inşası için kapsamlı bir proje sunacağını açıkladı. Bu proje, Gazze'nin insani ihtiyaçlarının yanı sıra siyasi ve ekonomik yönlerini de kapsayacak.

Tahran ile İlişkiler Üzerine Değerlendirmeler

İtalyan lider, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine La Stampa gazetesine yaptığı açıklamalarda, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinden bahsetti. Tajani, İran'a saldırganlık konusunda temkinli olması yönünde uyarılarda bulundu ve Gazze için bir ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

İtalya'nın Filistin Politikası

Tajani, İtalya'nın Gazze ile ilgili gidişatına ilişkin soruları yanıtlarken, "Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Gazze'nin yeniden inşası için bir proje önerdim. Filistin Devleti ortaya çıkarmak için gerekli sürecin BM ve Arap ülkeleri tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Ayrıca, iktidarda olan Hamas ile muhatap olmadıklarını belirterek, yalnızca Filistin yönetimiyle çalışmayı planladıklarını açıkladı. İtalya'nın, ABD ile iş birliği içinde, uygun bir Filistin güvenlik gücü oluşturma isteği üzerine de durdu.

Orantılı Tepki Vurgusu

Tajani, "İsrail'i uluslararası hukuka saygılı kalmaya çağırdık. Biz, iki devletli çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasını istiyoruz" dedi.

Ukrayna'ya Destek ve Silah Kullanımı

Kiev'e sağlanan askeri yardımlar hakkında da konuşan Tajani, "İtalya'dan gönderilen silahların Ukrayna dışında kullanılmasına izin verilmiyor. Biz, savunma maksadıyla sağladığımız Samp-T füzelerinin uluslararası normlara uygun şekilde kullanılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.