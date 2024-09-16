İtalya, Çin ile Ekonomik İlişkileri Yeniden Dengelemek İstiyor

İtalya'nın Çin ile Ekonomik İşbirliği Girişimleri

İtalya, Çin ile ticaret ilişkilerini yeniden yapılandırma amacı güdüyor. Bu kapsamda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Antonio Tajani, özellikle ekonomik işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çin ile Görüşmeler

Tajani, sabah saatlerinde Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri gündeme taşıdı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işbirliğinin güçlendirilmesi için Çinli ortaklarla beraber çalışma isteği dile getirildi.

Ticaret Dengesinin Yeniden Sağlanması

Tajani, Çin'in İtalya'nın Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Çin pazarına adil erişim sağlamak ve KOBİ’ler ile tarım sektöründeki şirketler için eşit şartlar oluşturmak önemli," dedi. Bu bağlamda, ticaret dengesinin yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Görüşmede, Ukrayna'daki savaş, Gazze ve Kızıldeniz krizleri gibi uluslararası konular da masaya yatırıldı. Tajani, Kızıldeniz’in güvenliğinin önemli olduğunu ve bu alanda işbirliği yapılması gerektiğini aktardı. Ayrıca, iki bakan fikri mülkiyetin korunması ve tarım-gıda sektöründeki ticari ilişkiler üzerine de tartışmalarda bulundu.

Yeni Seferler ve İşbirliği Planları

Venedik ile Şanghay şehirleri arasında başlatılacak doğrudan seferler de görüşmelerde memnuniyetle karşılandı. Çin ile daha güçlü ticari ilişkilerini sürdürmek isteyen İtalya, 2019 yılında katıldığı Kuşak ve Yol Girişimi'nden 2023'te ayrıldığını hatırlatırken, Başbakan Giorgia Meloni de 2023 yılı içinde Çin ziyaretinde bulunarak 3 yıllık bir eylem planı imzaladıklarını belirtmişti.