İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Rusya Açıklaması Kriz Yarattı

İtalya Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Gerilimi Artırdı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Şubat ayının başında yaptığı bir konuşmada Rusya'yı Nazi Almanyası'na benzetmesiyle, Roma ve Moskova arasındaki ilişkileri yeniden gerdi. 2022'nin Şubat ayında başlayan Ukrayna işgalinin ardından zaten kötüleşen bu ilişkiler, son ifadelerle daha da kızıştı.

Konuşma Detayları ve Tepkiler

Mattarella, 5 Şubat'ta Fransa'nın Marsilya Üniversitesi'nde fahri doktorasını alırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle sert eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar üzerine tepkiler gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 14 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Mattarella'nın sözlerini "kutsal değerlere karşı saldırgan tutum" olarak adlandırdı.

Zaharova, "Ülkemize saldıran ülkenin cumhurbaşkanından böyle açıklamalar duymak garip ve vahşet. İtalya, faşizmin ne olduğunu iyi biliyor. Mattarella, bu açıklamalarla faşizme karşı savaşan tüm İtalyanların anısına hakaret etti," şeklinde konuştu.

İtalyan Yönetiminden Tepkiler

Kısa sürede İtalya'dan önde gelen isimlerden karşı açıklamalar geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Kınanması gereken taraf, Ukrayna'yı işgal edenlerdir," diyerek Cumhurbaşkanı Mattarella'ya desteklerini ifade etti.

Özellikle ana muhalefet partisi Demokratik Parti lideri Elly Schlein de, Mattarella’ya yönelik Rusya’da yapılan açıklamaların "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü.

Cyber Saldırılar Gündemde

Gerginlik sürerken, Rusya yanlısı olduğu belirtilen NoName057 isimli bir bilgisayar korsanı grubu, Mattarella'nın sözlerini gerekçe göstererek İtalya'daki bazı kamu kurumlarının internet sitelerine siber saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, Milano Malpensa Havalimanı, Milano Linate Havalimanı, Trieste ve Taranto limanları gibi önemli hedefler yer aldı.

Mattarella'nın açıklamaları ve sonrası gelişmeler, İtalya-Rusya ilişkilerinin gidişatında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.