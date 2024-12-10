İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nde Köklü Değişiklik: Beppe Grillo'nun Rolü Son Buluyor

5 Yıldız Hareketi'nde Tarihi Oylama

İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S), hafta sonu gerçekleştirdiği oylama ile önemli bir tüzük değişikliğine imza attı. Bu değişiklikle birlikte, partinin kurucusu Beppe Grillo'nun 'garantör' rolü sona erdi.

Beppe Grillo ile Bağların Kopması

2009 yılında yolsuzluklara tepki olarak eski komedyen ve hiciv ustası Beppe Grillo ve iş insanı Gianroberto Casaleggio tarafından kurulan M5S, içindeki değişim rüzgarlarıyla dikkat çekiyor. Üyelerin aldığı bu karar, partinin geleceği açısından oldukça kritik bir noktada değerlendiriliyor.

Giuseppe Conte'nin Liderliğindeki Yenilikler

2018-2021 yılları arasında iki farklı koalisyon hükümetinde teknokrat başbakan olarak görev alan Giuseppe Conte, partideki liderlik pozisyonunu aldıktan sonra Grillo ile yaşadığı fikir ayrılıklarını aşmak amacıyla tüzük değişikliğini gündeme getirmişti. Conte'nin önerileri arasında, Grillo'nun yönetim rolünün kaldırılması ve parlementer seçilme süresinin iki dönemle sınırlandırılmasının iptali yer aldı.

Oylama Sonuçları ve Conte'nin Açıklaması

24 Kasım'da yapılan ilk oylama, yeterli katılım sağlanmasına rağmen Grillo'nun itirazları sebebiyle geçerli sayılmadı. 8 Aralık Pazar gecesi yapılan oylamada ise katılımcıların yüzde 80'inden fazlası, Grillo'nun rolünün kaldırılmasını onayladı. Oylama sonrası yaptıkları açıklamada, Conte, "M5S toplu halde oy kullandı. Şimdi sayfayı çeviriyoruz. Herkesin katkısına ihtiyacımız var." dedi.

Grillo'dan Tepki: Yeni Bir Siyasi Grup Kurma Sinyali

Beppe Grillo ise, bu tüzük değişikliğine tepki göstererek M5S'nin "daha da öldüğünü" belirtti ve yeni bir siyasi oluşum kurma sinyalleri verdi. Grillo, Conte'yi siyasi vizyon eksikliği ile suçlayarak, partinin dönüşümünü lider merkezli bir harekete geçiş olarak yorumladı.