İtalya'da Arıcıya Verilen Ceza İptal Edildi

Desio'daki arıcının Gazze ile ilgili pankart asmasına ceza verilmesi büyük tepkilere yol açtı ve ceza iptal edildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:42
İtalya'da Arıcıya Verilen Ceza İptal Edildi

İtalya'da Tepkilerle Karşılaşan Ceza İptal Edildi

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Desio kasabasında, satış yaptığı tezgahın önüne "Gazze'nin bombalanmasını durdurun. Soykırımı durdurun" yazılı pankart asan arıcı Marco Borellaya, 430 avro para cezası kesilmesi, pek çok kişinin tepkisini topladı.

Pankarta Tepki ve Cezanın Kesilmesi

Arıcı Borella'nın, Desio'da ürettiği balları tanıtmak için pankart asması üzerine jandarma ekipleri, bu uygulamanın izinsiz siyasi propaganda olduğu gerekçesiyle ceza kesme kararı aldı. Ancak, bu durum yerel ve ulusal basında geniş yankı buldu.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Borella'ya kesilen cezanın şok edici bir uygulama olduğunu belirtti. Albanese, "Bir İtalyan çiftçi Gazze bombalamasının sona ermesini istediği için para cezasına çarptırıldı. Bu durum, apartheid'e karşı çıkanlara karşı yapılan zulmü hatırlatıyor." dedi.

Laura Boldrini, İtalya Temsilciler Meclisi eski başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Özgür bireylerin barışçıl şekilde fikirlerini ifade etmesine engel olunması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ceza İptal Edildi

İtalyan Yeşiller ve Sol İttifakı Milletvekili Nicola Fratoianni, arıcıya uygulanan cezanın jandarma tarafından iptal edildiğini duyurdu. Fratoianni, cenzura uygulamasının mantıksız olduğunu belirterek, bu konunun parlamentoda ele alınacağını ifade etti.

Borella'nın eylemi, toplumda ifade özgürlüğüne dair önemli bir tartışma başlatmış durumda.

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