İtalya'da Aşırı Sağcı Lig Partisi'nden DSÖ'den Çekilme Teklifi

İtalya'da Lig Partisi'nden DSÖ'ye Çekilme Teklifi

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının ortağı olan Aşırı Sağcı Lig Partisi, ülkenin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ivedilikle çekilmesi için parlamentoya bir kanun önerisi sundu. Bu hamle, ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla aldığı DSÖ'den çekilme kararının ardından gerçekleşti.

Lig Partisi'nin Önerisi ve Beklentileri

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin liderliğindeki Lig Partisi'ne ait parlamenterler, İtalya'nın da ABD gibi DSÖ'den hızlı bir şekilde çekilmesi için bir yasa teklifi sundular. Lig Partili senatör Claudio Borghi ve milletvekili Alberto Bagnai, sundukları yasa tasarısının diğer iktidar ortakları tarafından desteklenmesini umduklarını ve Trump'ın aldığı kararın ardından bir "domino etkisi" yaratmak istediklerini ifade ettiler.

DSÖ Hakkındaki Eleştiriler

Lig Partili parlamenterler, DSÖ'nün ülkeye çok masraflı geldiğini ve belli lobilerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederek, Kovid-19 pandemisi dönemini "şizofrenik bir şekilde" yönettiğini savundu. Ayrıca, sunulan yasa teklifinin teknik olarak, İtalya'nın 1947'de DSÖ'ye katılmasını sağlayan yasanın yürürlükten kaldırılmasını içerdiği belirtildi.

Salvini ve Meloni'den Yanıt Bekleniyor

Öte yandan, teklifin detaylarıyla ilgili olarak Matteo Salvini ve Başbakan Giorgia Meloni'den henüz bir açıklama yapılmadı. İtalyan basınında, Salvini'nin bu teklifle ilgili pozisyonunun belirsiz olduğu, ancak son dönemde kendisini Trump'ın "en sadık takipçisi" olarak göstermeye çalıştığı ifade ediliyor. Meloni ise, Trump'ın yemin törenine katılan tek Avrupa lideri olarak dikkat çekiyor.