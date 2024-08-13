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İtalya'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 22 Kentte Kırmızı Alarm

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın 22 kent için 'kırmızı alarm' verildi. Başkent Roma ve diğer bölgelerde etkili olacak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:07
İtalya'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 22 Kentte Kırmızı Alarm

İtalya'da Kırmızı Alarm

İtalya genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, yarın 22 kent için "kırmızı alarm" durumunu getiriyor. Hava sıcaklıkları, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dört risk kategorisinde en üst düzey olan kırmızı seviyesine yükseldi.

Başkent Roma ve Diğer Kentler

Bugün başkent Roma ile birlikte toplam 19 kent kırmızı alarm kapsamına alındı. Hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar, çocuklar ve hasta bireyler için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Bakanlık, bu şehirlerde yaşayanları sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı önlem almaya çağırıyor.

Termometreler 43 Dereceyi Gösteriyor

Başkent Roma'nın çeşitli noktalarında, öğle saatlerinde termometreler 43 derece sıcaklığı gösterdi. Şehirde termal konforu sağlamak için turistler, İspanyol Merdivenleri önündeki Barcaccia Çeşmesi'nden akan suya yöneldi.

Serinleme Önlemleri Artıyor

Tarihi Kolezyum etrafında sıralar bekleyen ziyaretçiler için büyük vantilatörler ve portatif çadırlar kuruldu. Ayrıca, Roma'nın restoran ve kafeleri de açık alanlarda su püskürten serinleme sistemlerini faaliyete geçirdi.

Vatikan'da Durum Farklı Değil

Roma'nın komşusu olan Vatikan Şehir Devleti'ni ziyaret eden turistler, Aziz Petrus Bazilikası'na giriş sırasında sıcak havadan korunmak için şemsiyelerle bekliyor.

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