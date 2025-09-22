İtalya'da Aşırı Yağış Sel ve Taşkınlara Yol Açtı: Spigno Monferrato'da Bir Kayıp

İtalya'da Aşırı Yağış Sel ve Taşkınlara Yol Açtı

Dün gece başlayan ve bugün de gün boyu süren şiddetli yağış ve fırtına, ülkenin kuzey bölgelerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerleşim yerinde su taşkınları meydana gelirken, yollar ve alt geçitler ulaşıma kapandı.

Milano'da Taşkınlar ve Önlemler

Kuvvetli yağışlar sonucu Lombardiya Bölgesi'nin başkenti Milano'da kent merkezinden geçen Seveso Çayı taştı. Taşkın nedeniyle kentte çok sayıda cadde su altında kalırken, ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katları su bastı. Kent merkezinden geçen diğer bir çay olan Lambro'nun taşmaması için etrafına taşınabilir bariyerler yerleştirildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala aşırı yağışların bazı olumsuzluklara yol açtığını ancak kentte durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Alessandria ve Spigno Monferrato'da Arama Kurtarma

Ülkenin kuzeybatısındaki Alessandria vilayetine bağlı Spigno Monferrato'da bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu. İtfaiye ekiplerinin kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aynı bölgede sel nedeniyle bir kamp alanında mahsur kalan 15 kişi için de kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Ligurya, Como ve Diğer Etkiler

Como yakınlarında da aşırı yağışlar nedeniyle birçok cadde taşkınlardan etkilendi; kırsal kesimlerde toprak kaymaları oldu ve bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Aşırı yağışların etkili olduğu Ligurya Bölgesi'nde, Bormida Vadisi için heyelan ve sel felaketi uyarısı yapıldı. Savona ile Torino kentleri arasındaki 29 numaralı kara yolu ulaşıma tamamen kapandı.

Ulaşımda Aksamalar

Aşırı yağışlar nedeniyle Piyemonte, Ligurya ve Lombardiya bölgeleri arasındaki yerel demir yolu seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları sebebiyle durduruldu.

Yetkililer, vatandaşları sel riski bulunan alanlardan uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıyor. Arama kurtarma çalışmalarının sonuçları hakkında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.