İtalya'da Aşırı Yağış Sel ve Taşkınlara Yol Açtı: Spigno Monferrato'da Bir Kayıp

İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar Seveso ve Lambro çaylarının taşmasına neden oldu; Spigno Monferrato'da bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:26
İtalya'da Aşırı Yağış Sel ve Taşkınlara Yol Açtı: Spigno Monferrato'da Bir Kayıp

İtalya'da Aşırı Yağış Sel ve Taşkınlara Yol Açtı

Dün gece başlayan ve bugün de gün boyu süren şiddetli yağış ve fırtına, ülkenin kuzey bölgelerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerleşim yerinde su taşkınları meydana gelirken, yollar ve alt geçitler ulaşıma kapandı.

Milano'da Taşkınlar ve Önlemler

Kuvvetli yağışlar sonucu Lombardiya Bölgesi'nin başkenti Milano'da kent merkezinden geçen Seveso Çayı taştı. Taşkın nedeniyle kentte çok sayıda cadde su altında kalırken, ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katları su bastı. Kent merkezinden geçen diğer bir çay olan Lambro'nun taşmaması için etrafına taşınabilir bariyerler yerleştirildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala aşırı yağışların bazı olumsuzluklara yol açtığını ancak kentte durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Alessandria ve Spigno Monferrato'da Arama Kurtarma

Ülkenin kuzeybatısındaki Alessandria vilayetine bağlı Spigno Monferrato'da bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu. İtfaiye ekiplerinin kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aynı bölgede sel nedeniyle bir kamp alanında mahsur kalan 15 kişi için de kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Ligurya, Como ve Diğer Etkiler

Como yakınlarında da aşırı yağışlar nedeniyle birçok cadde taşkınlardan etkilendi; kırsal kesimlerde toprak kaymaları oldu ve bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Aşırı yağışların etkili olduğu Ligurya Bölgesi'nde, Bormida Vadisi için heyelan ve sel felaketi uyarısı yapıldı. Savona ile Torino kentleri arasındaki 29 numaralı kara yolu ulaşıma tamamen kapandı.

Ulaşımda Aksamalar

Aşırı yağışlar nedeniyle Piyemonte, Ligurya ve Lombardiya bölgeleri arasındaki yerel demir yolu seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları sebebiyle durduruldu.

Yetkililer, vatandaşları sel riski bulunan alanlardan uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıyor. Arama kurtarma çalışmalarının sonuçları hakkında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 38. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
2
Gaziantep'te Lastik Patlaması: Kamyonet Devrildi — 2 Ölü, 8 Yaralı
3
Bakan Yumaklı Sivas'ta: 1,5 Milyar TL'lik Su Yatırımlarıyla İçme Suyu Güvencesi
4
Gumball 3000 Belgrad'a Ulaştı: Lüks Rallinin Sırbistan Durağı
5
Meksika İztapalapa'da tanker patlaması: Ölü sayısı 28'e yükseldi
6
430'dan Fazla Sanatçı: İfade Özgürlüğü Mektubu — Kimmel ve Charlie Kirk

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta