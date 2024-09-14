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İtalya'da Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini İçin 6 Yıl Hapis Talebi

İtalya'da Matteo Salvini'ye, Open Arms olayı sebebiyle 6 yıl hapis cezası isteniyor. Başbakan Meloni de destek veriyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:15
İtalya'da Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini İçin 6 Yıl Hapis Talebi

İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini İçin Hapis Cezası İstemi

İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olan sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini için, 2019 yılında İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması nedeniyle 6 yıl hapis cezası talep edildi.

2019 Olayı ve Yargılama Süreci

Ağustos 2019'da, Open Arms tarafından kurtarılan 147 göçmenin 19 gün boyunca karada bekletilmesi üzerine, Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargı süreci başlatıldı. Bu süreçte Salvini, insanları alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Salvini'nin Yanıtı

Salvini, avukatları aracılığıyla yapılan açıklamalarda, tarihi bir haksızlıkla karşılaştığını belirtti ve sosyal medya üzerinden şunları ifade etti:

"Tarihte hiçbir hükümet ve hiçbir bakan, kendi ülkesinin sınırlarını koruduğu için suçlanmadı ve yargılanmadı. İtalyan anayasası, vatanı savunmanın vatandaşın kutsal bir görevi olduğunu belirtmektedir. Ben suçumu kabul ediyorum; çünkü İtalya ve İtalyanları savunduğum için sorumluluğumu yerine getirmiş oldum."

İktidar Koalisyonundan Destek

Başbakan Giorgia Meloni, Salvini'ye yönelik hapis cezası talebine karşı çıkarak, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya Cumhuriyeti'nin bir bakanının, sadece vatandaşların talep ettiği yetkiyi yerine getirdiği için 6 yıl hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalması inanılmaz. Bu durum, yasadışı göçün korunmasını suç haline getirmek anlamına geliyor."

Ayrıca, hükümetin diğer ortağı Antonio Tajani mevcut durumu 'mantıksız' olarak nitelendirerek, hukuki dayanağı olmayan bir taleple karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Open Arms ve Düzensiz Göç

Salvini, görevi başında olduğu dönemde, İtalya'nın sınırlarını korumak amaçlı sert önlemler almış ve birçok STK gemisinin limanlara yanaşmasına izin vermemişti. Open Arms olayı, bu dönemdeki en tartışmalı durum olarak öne çıkıyor.

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