İtalya'da Boris Fırtınası Sel ve Taşkınlara Yol Açtı

Şiddetli Hava Koşulları İtalya'yı Vurdu

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde, şiddetli fırtına ve kuvvetli yağışlar sel ve taşkınlara neden oldu. Ana akarsular olan Senio, Marzeno ve Lamone'daki taşkınlar, bölgedeki birçok kentin su altında kalmasına yol açtı. Bu olumsuz hava koşulları, binden fazla kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu ve iki kişinin kaybolduğu bildirildi.

Bölgede Yaşanan Gelişmeler

İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, kötü hava koşulları nedeniyle en çok etkilenen kentler arasında Bologna, Cesena, Forli, Ravenna, Faenza ve Rimini yer alıyor. Ravenna'nın Senio Nehri'nde meydana gelen taşkın, Castel Bolognese beldesinin merkezini su basmasına yol açtı.

Tahliye Çalışmaları ve Yardım Faaliyetleri

Ravenna civarında 800 kişi tahliye edilirken, Bologna çevresinde ise 165 kişi evlerini terk etmek zorunda kalıp yerel misafirhanelerde konakladı. Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan vatandaşlara yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden Açıklamalar

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Galeazzo Bignami, tabloyu değerlendirerek, Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo'da kaybolan iki kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci ise bölgede acil durum ilan edilmesini gündeme getirdi.

Okul ve Ulaşım Durumu

İl genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullar eğitime ara verdi. Bakım ve ulaşım hizmetleri de etkilendi; beş demir yolu hattı da hizmet dışı kaldı. Ravenna'daki okulların, yarın da tatil olacağı duyuruldu.

Aşırı Yağışlar İçin Kırmızı Alarm

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı, Emilia-Romagna Bölgesi'nde yarın da aşırı yağış beklediklerini belirterek "kırmızı" alarm verdi. Mayıs 2023'te bölgede yaşanan sel felaketlerinde en az 15 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.