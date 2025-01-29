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İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi

İtalya'da çiftçiler, krizlerini dile getirmek için Milano'da traktörleriyle protesto gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:42
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi

İtalya'da Çiftçilerden Büyük Protesto

İtalya'nın Milano kentinde çiftçiler, sektörlerindeki krizi protesto etmek amacıyla traktörleriyle büyük bir gösteri düzenledi. Milano'nun 20 kilometre güneyindeki Binasco'da dün kamp kuran çiftçiler, bugün yaklaşık 30 araçlık bir konvoy oluşturarak, kornalar çalarak ve polis eşliğinde Milano Merkez Tren Garı'nın önüne geldi.

Sektörel Zorluklar ve Çözüm Talepleri

Milano'ya ulaşan çiftçiler, burada Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin merkez binasına giderek, tarımsal üretim aşamalarında karşılaştıkları yüksek maliyetler, kuraklık ve diğer sıkıntılara dikkat çekti. Çiftçiler, bu sorunlara çözüm bulunmamasını protesto etti.

Seslerini Duyurmak İçin Bir Araya Geldiler

Çiftçiler, siyasilerden sorunlarına kulak vermelerini ve vatandaşlardan gıda egemenliklerine sahip çıkmalarını talep etti. Protesto sırasında polis, güvenlik önlemlerini artırarak alanda gözlem yaptı.

Ülke Genelinde Eylemler

Milano dışında, İtalya'nın farklı bölgelerinde de çiftçiler, traktörleriyle konvoylar oluşturarak yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

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