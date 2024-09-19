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İtalya'da Cinsel Şiddete Karşı Kimyasal Hadım Tartışması

İtalya, kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik bir komite kurma kararı aldı. Cinsel şiddet suçlarına karşı önemli bir adım atıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:29
İtalya'da Cinsel Şiddete Karşı Kimyasal Hadım Tartışması

İtalya'da Kimyasal Hadım Değerlendirmesi

İtalya'da, hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadım cezasını irdelemek amacıyla bir teknik komite oluşturma kararı aldı. Bu gelişme, iktidar ortağı olan aşırı sağcı Lig Partisi'nin inisiyatifi ile hayata geçiyor.

Matteo Salvini'den Açıklama

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Lig'in zaferi. Cinsel şiddet suçlarında, kimyasal hadımın değerlendirilmesi amacıyla hükümetin bir an önce bir komisyon ya da teknik bir komite kurmasını öngören gündem kararı Meclis'te onaylandı. Adalet ve sağduyu için tarihi mücadelemizde ileriye doğru atılan önemli bir adım daha: Tecavüzcülere ve pedofillere sıfır tolerans."

Geri Dönüş ve Eleştiriler

Öte yandan, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) Milletvekili Simona Bonafe, kimyasal hadıma yönelik kurulan teknik komitenin anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Diğer muhalefet partileri de benzer itirazlarda bulundu.

Kimyasal hadım cezası önerileri, geçtiğimiz yıl Palermo ve Napoli'deki toplu tecavüz olaylarının ardından halkın dikkati çekmesiyle yeniden gündeme gelmişti. O dönem, hükümetin içinde yer alan Forza Italia Partisi (FI) bu yöntemin "çözüm olmayacağını" belirterek karşı çıkmıştı.

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