İtalya'da Çocuklar İçin Cep Telefonu ve Sosyal Medya Yasakları Tartışılıyor

İtalya'da Çocukların Cep Telefonu Kullanımı Yasaklanabilir

İtalya'da bir grup uzman ve sanatçı, belirli yaş grubundaki çocuklar için cep telefonu ve sosyal medya kullanımına yasak getirilmesi amacıyla bir kampanya başlattı. Bu girişime, İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da destek vererek, çocukların erken yaşta teknoloji ile tanışmasının olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Kampanya ve Destekleyen İsimler

Pedagog Daniele Novara ve psikoterapist Alberto Pellai tarafından hayata geçirilen kampanya, 14 yaş altı çocukların cep telefonu edinmesini ve 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları oluşturmasını engellemeyi hedefliyor. Bu kampanyaya Paola Cortellesi, Alba Rohrwacher, Stefano Accorsi ve Luca Zingaretti gibi ünlü İtalyan oyuncular da katıldı.

Bakanın Görüşleri ve Alternatif Bakış Açıları

Eğitim Bakanı Valditara, bu yasakçı tutumun uluslararası bağlamda giderek daha fazla benimsendiğini belirtti. Valditara, "Erken yaşta cep telefonları ve sosyal ağların zararları artık açıkça görülmektedir," dedi. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, yasaklamanın çözüm olmadığını ve konunun diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Kampanyayı öncüsü olan Novara, bir röportajında çocukların teknoloji kullanımının kontrolden çıktığını ifade ederek, öğrenme güçlüğü vakalarındaki artışın bu durumu doğruladığını belirtti. Ayrıca, çocukların ve gençlerin izole olmasının en ciddi tehlikelerden biri olduğunu söyledi.

İstatistiklerle Desteklenen Üzücü Gerçekler

La Repubblica'da yayımlanan bir araştırmaya göre, 11-19 yaş grubu çocukların %47'si günde 5 saatten fazla internet uygulamalarında vakit geçiriyor. Bu oran, 2020'de %30 olarak tespit edilmişti. Eğitim Bakanı Valditara, temmuz ayında akıllı telefonların sınıflarda kullanılmasına yasak getirileceğini duyurmuştu.