İtalya'da Eğitim Bakanlığı'ndan Cinsiyetsizlik Sembollerine Yasak

İtalya'da Eğitim Bakanlığı Cinsiyetsizlik Sembollerini Yasakladı

İtalya'da Eğitim Bakanlığı, cinsiyet ayrımı gözetmeyen sembollerin okullarda kullanılmasını yasaklayan bir karar aldı. Bu karar, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 21 Mart'ta bazı okullarda uygulamaya konulan yıldız işareti ve 'şwa' karakteri gibi sembollerin kullanımını hedefliyor.

Geleneksel Değerlerin Savunusu

Kararın, geleneksel değerleri tanıtan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyonun Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından imzalandığı bildirildi. Bu adım, özellikle son dönemde bazı okul yetkililerinin, erkek çocuklar için 'bambino' ve kız çocuklar için 'bambina' kelimeleri yerine sadece 'bambin' ifadesini kullanmaları ve benzeri cinsiyetsizlik girişimlerine bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Sağ Koalisyondan Destek

Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) milletvekili Fabio Rampelli, kararın önemli olduğunu ve İtalyancanın korunması gerektiğini vurguladı. Sağ koalisyonun ortağı Lig Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de genelgeyi 'yerinde' bulduğunu ifade etti.

Muhalefetten Tepkiler

Öte yandan, ana muhalefet partisi merkez sol Demokrat Parti (PD) eğitim işleri sorumlusunun Irene Manzi, okullara yönelik bu genelgenin, 'kitleleri oyalamak için kullanılan bir başka silah' olduğunu belirtti. Ayrıca, hayatı ve aile değerlerini savunan muhafazakar Katolik grup 'Pro Vita', bakanlık genelgesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.