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İtalya'da ENI Rafinerisinde Şiddetli Patlama: 2 Ölü, 8 Yaralı

Floransa yakınlarındaki ENI petrol rafinerisinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:01
İtalya'da ENI Rafinerisinde Şiddetli Patlama: 2 Ölü, 8 Yaralı

Floransa Yakınlarındaki Rafineride Patlama!

İtalya'nın Floransa kenti yakınında bulunan ENI enerji şirketine ait petrol rafinerisinde sabah saatlerinde gerçekleşen şiddetli bir patlama, büyük bir faciaya yol açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ayrıca, 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Patlama Kaynağı ve Etkileri

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, patlama Calenzano beldesinde yer alan rafinerideki bir yakıt deposunda çıkan yangından kaynaklandı. Patlama sesi, Floransa kent merkezi de dahil olmak üzere çevredeki yerleşim alanlarında da duyuldu. Olay yerinden yükselen siyah dumanlar, halk arasında büyük bir korkuya neden oldu.

Acil Durum ve Hastaneler

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Floransa Valiliği, özellikle Careggi başta olmak üzere büyük hastanelerde yoğun yaralı akışı olabileceği ihtimaline karşı acil durum statüsüne geçildi. Valilik, rafinerideki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de duyurdu.

Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, çevrede yaşayan vatandaşları evlerinin camlarını açmamaları yönünde uyardı. Patlamanın ardından, acil müdahale ekiplerinin ulaşımı için A1 otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, patlamanın gerçekleştiği rafineri yakınındaki demir yollarında da Floransa-Bologna, Floransa-Prato ve Floransa-Pistoia seferleri geçici olarak durduruldu.

ENI'den Açıklama

Enerji şirketi ENI, Calenzano'daki rafineride meydana gelen patlamanın bir yakıt deposunda çıkan yangından kaynaklandığını doğruladı. Yangının ve patlamanın nedenleri üzerine detaylı incelemeler devam ediyor.

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