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İtalya'da Filistin Destekçileri Leonardo'yu Protesto Etti

Filistin destekçileri, İtalya'nın Torino kentinde Leonardo'yu Gazze'deki soykırıma ortak olmakla suçlayarak protesto etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:23
İtalya'da Filistin Destekçileri Leonardo'yu Protesto Etti

İtalya'da Filistin Destekçilerinden Leonardo Protestosu

İtalya'da, Filistin destekçileri, Gazze'de soykırıma suç ortağı olmakla itham ettikleri savunma sanayi şirketi Leonardo'yu Torino kentindeki tesislerinde protesto etti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 öğrenci, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ortak olduğunu iddia ettikleri Leonardo'ya tepki göstermek amacıyla tesislerine girdi.

Protesto ve Talepler

Protestocular, İtalyan şirketinin Israel ile devam eden iş ilişkisini eleştirerek, Filistin bayrakları ve "Soykırımın suç ortağı Leonardo" yazılı dövizler taşıdı. Protesto sırasında, Leonardo'nun bir yılı aşkın süredir uzaktan teknik yardım, malzeme onarımı ve İsrail Hava Kuvvetleri için kritik yedek parça tedarik ettiğini savundular.

Öğrenciler, eylemlerde sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı. Protestonun ardından, polisin coplu müdahalesiyle birlikte protestocular tesislerden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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