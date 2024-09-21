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İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: Soykırım Dursun Çağrısı

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Filistinlilere destek vermek amacıyla sokaklara döküldü.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:24
İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: Soykırım Dursun Çağrısı

İtalya'da Filistinli Destekçileri Yürüdü

İtalya'nın başkenti Roma'da, "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişi, İsrail'in devam eden saldırılarını protesto etti.

Meydanlar Dolduruldu

Vittorio Emanuele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 4 bin kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde "Soykırım dursun" yazılı dövizlerle Sapienza Üniversitesi'ne kadar yürüyüş yaptı. Katılımcılar, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına karşı seslerini yükseltti.

Sloganlar Yükseldi

Göstericiler, sık sık "Özgür Filistin", "Katil, terörist, siyonist devlet İsrail" ve "Katil Netanyahu" gibi sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Ayrıca Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümetine karşı da eleştirilerde bulundular.

Göstericilerin Düşünceleri

Etkinliğe katılan Michela, "Bu soykırımın üstünden neredeyse bir yıl geçti, ama İsrail sadece Gazze değil, tüm Filistin'i ve Lübnan'ı da yok etmek istiyor," derken, öğrenci Leonardo ise "Biz Gazze'deki öğrencilere destek olmak için buradayız," dedi. Sara adlı bir başka katılımcı ise "Burada olmam gerektiği için buradayım. Her cumartesi buradayım çünkü Filistin için mücadele etmek hakkımız," şeklinde görüş bildirdi.

Lübnan'a Yönelik Saldırılara Dikkat

Katılımcılar, Filistin'in yanı sıra, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına da dikkat çekti. Sara, "İsrail bir terörist devlet olduğu için sadece nefret ve kışkırtma amacı taşıyor," şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu yürüyüş ile İtalyan halkı, Filistin'e yönelik destek ve dayanışma göstererek uluslararası durumu bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

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