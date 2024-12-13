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İtalya'da Filistin Yürüyüşünde Göstericiler ve Polis Arasında Arbede

Torino'daki Filistin destek yürüyüşünde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. İki güvenlik görevlisi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:11
İtalya'da Filistin Yürüyüşünde Göstericiler ve Polis Arasında Arbede

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Filistin destek yürüyüşünde, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Öğrenci gruplarının yürüyüşü esnasında, olayların büyümesine neden olan bir durum ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 300 kişilik bir öğrenci grubu, protestolarını Politeknik Üniversitesi'ne taşımak istemesi üzerine güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Öğrencilerle polis arasında yaşanan itişmeler, kalkanlar ve coplarla müdahale eden güvenlik güçlerinin sert tutumuyla devam etti. Öğrencilerin ise olaylar sırasında sis bombaları ve yumurtalarla karşılık verdikleri gözlemlendi.

Göstericiler, daha sonra RAI isimli kamu yayıncısının Torino'daki yerleşkesine yöneldi. Orta Doğu'da yaşanan olaylar hakkında dezenformasyon yaydıklarını savunan öğrenciler, burada da zaman zaman polisle çatışmalara girdi.

Olaylar sırasında iki güvenlik görevlisi yaralanırken, bir göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi. Bu durum, protestoların şiddet seviyesinin arttığını gösteriyor ve toplumda önemli tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

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