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İtalya'da Fırtına Ortasında Lüks Yacht Batması: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Sicilya açıklarında yaşanan yat kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Ekipler kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:17
İtalya'da Fırtına Ortasında Lüks Yacht Batması: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

İtalya'da Fırtına Sonrası Yat Faciası

19 Ağustos'ta İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında meydana gelen olayda, lüks "Bayesian" isimli yat fırtına nedeniyle battı. Olayın ardından yapılan arama çalışmalarında, kaybolan 5 kişiye ait daha ceset bulundu ve ölü sayısı 6'ya ulaştı.

Elde Edilen Cesetler ve Kimlik Tespiti

İtalyan basınındaki haberlere göre, kaybolan kişilerin cesetlerinin bulunması için İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve su altı arama robotları tarafından yürütülen çalışmalar meyve vermeye başladı. Yaklaşık 50 metre derinlikteki enkaza ulaşıldığında, ilk olarak bir erkek ve bir kadına ait iki ceset çıkarıldı. Bu cesetlerin İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'a ait olduğu belirtildi. Ölü Sayısı Arttı

Ayrıca, ekipler ilk gün cesedi bulunan aşçı Recaldo Thomas ile birlikte, toplamda 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Şu anda kayıp son kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak, "Bayesian" yatının kaptanı James Catfield, soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere çağrıldı. Basında çıkan haberlerde, yatın nasıl bu kadar kısa sürede battığı ve fırtına sırasında geminin kapılarının açık kalması gibi hususlar merak ediliyor.

Palermo kentine 20 kilometre doğudaki Porticello kasabası açıklarında demirli durumdaki yat, 19 Ağustos sabahı fırtınaya yakalanarak battı. Yatta bulunan 22 kişiden 15'inin kurtarılmasıyla birlikte, 6 kişi kaybolmuştu. Olay hakkında Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve İngiltere'den bir müfettiş ekibinin Sicilya'ya geldiği bilgisi de yer aldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

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