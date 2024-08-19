Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İtalya'da Fırtına Sebebiyle Tekne Batması: 1 Ölü, 6 Kayıp

Palermo yakınlarındaki tekne kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:48
İtalya'da Fırtına Sebebiyle Tekne Batması: 1 Ölü, 6 Kayıp

İtalya'da Fırtına Felaketi

İtalya'nın Palermo şehrine yakın bir bölgede meydana gelen fırtına, bir yelkenli gezi teknesinin batmasına yol açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu.

Olay Detayları

Son günlerde ülke genelini etkisi altına alan kötü hava koşulları, Palermo'nun 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında "Bayesian" isimli 56 metre uzunluğundaki bir teknenin batmasına neden oldu. Teknenin yerel saatle 05.00 sıralarında battığı belirtiliyor.

Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 15 kişi kurtarıldı. Aralarında bir yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu bu kişiler, fırtınanın etkisi altında zor durumda kalmışlardı.

Kayıplar ve Kurtarma Çalışmaları

Olayın ardından bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekipleri, 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ancak, kayıpların arama kurtarma çalışmaları hala devam etmekte; teknede kaybolmuş olan 6 kişi için ekipler seferber olmuş durumda. Tekne, 49 metre derinliğe batmış olduğu için arama çalışmaları biraz zorlu geçiyor.

Uluslararası Boyut

Yabancı bayrak taşıyan teknedeki kişilerin, İngiltere ve ABD vatandaşları olduğu ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kayıplar arasında 59 yaşındaki bilişim ve siber güvenlik alanında tanınmış iş insanı Mike Lynch de bulunuyor. Lynch’in eşi Angela Bacares ise kurtarılanlar arasında yer aldı.

Şahitler ve Yardım Çalışmaları

Batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan Hollanda bayraklı teknenin kaptanı Karsten Börner, olayın gelişimini şu şekilde aktardı: "Yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonrasında yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Ben ve yardımcım bota atlayarak yardıma gittik ve aralarında küçük bir kızın da bulunduğu 15 kişiyi kurtardık."

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili, Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları