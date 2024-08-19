İtalya'da Fırtına Sebebiyle Tekne Batması: 1 Ölü, 6 Kayıp

İtalya'da Fırtına Felaketi

İtalya'nın Palermo şehrine yakın bir bölgede meydana gelen fırtına, bir yelkenli gezi teknesinin batmasına yol açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu.

Olay Detayları

Son günlerde ülke genelini etkisi altına alan kötü hava koşulları, Palermo'nun 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında "Bayesian" isimli 56 metre uzunluğundaki bir teknenin batmasına neden oldu. Teknenin yerel saatle 05.00 sıralarında battığı belirtiliyor.

Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 15 kişi kurtarıldı. Aralarında bir yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu bu kişiler, fırtınanın etkisi altında zor durumda kalmışlardı.

Kayıplar ve Kurtarma Çalışmaları

Olayın ardından bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekipleri, 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ancak, kayıpların arama kurtarma çalışmaları hala devam etmekte; teknede kaybolmuş olan 6 kişi için ekipler seferber olmuş durumda. Tekne, 49 metre derinliğe batmış olduğu için arama çalışmaları biraz zorlu geçiyor.

Uluslararası Boyut

Yabancı bayrak taşıyan teknedeki kişilerin, İngiltere ve ABD vatandaşları olduğu ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kayıplar arasında 59 yaşındaki bilişim ve siber güvenlik alanında tanınmış iş insanı Mike Lynch de bulunuyor. Lynch’in eşi Angela Bacares ise kurtarılanlar arasında yer aldı.

Şahitler ve Yardım Çalışmaları

Batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan Hollanda bayraklı teknenin kaptanı Karsten Börner, olayın gelişimini şu şekilde aktardı: "Yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonrasında yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Ben ve yardımcım bota atlayarak yardıma gittik ve aralarında küçük bir kızın da bulunduğu 15 kişiyi kurtardık."

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili, Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.