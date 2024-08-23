İtalya'da Fırtınada Batan Lüks Yat Faciasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

İtalya'daki Lüks Yat Faciasında Son Gelişmeler

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında meydana gelen lüks yat faciasında kaybolan son kişinin cesedi bulundu. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Fırtına ve Yatın Batması

Porticello açıklarında, 19 Ağustos tarihinde meydana gelen fırtınada lüks yat Bayesian batmıştı. Olay sırasında yatın üzerinde bulunan toplam 22 kişiden 15’i çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 18 yaşındaki Hannah Lynch adlı kızın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Kayıp Kişiler ve Olayla İlgili Soruşturma

İtalya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, dalgıçlar ve su altı arama robotlarıyla yapılan çalışmalarda Hannah Lynch ile birlikte Mike Lynch ve diğer bazı kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından, Termini Imerese Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Facianın Nedeni Üzerine Spekülasyonlar

Medya, Bayesian isimli yatın nasıl bu kadar kısa bir sürede battığını sorgularken, fırtına sırasında geminin kapılarının açık kalmış olabileceğini öne sürdü. Facia esnasında, yatın mürettebatının hatalarının ve ihmallerinin araştırıldığı bildirildi.

Faciada hayatını kaybedenlerin arasında Mike Lynch, kızı Hannah Lynch, Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, ve Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo yer alıyor. İtalyan makamları, İngiltere'den uzman bir ekibin de olayı incelemek üzere Sicilya'ya geldiğini bildirdi.