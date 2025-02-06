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İtalya'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'nın Parma kentinde düşen helikopterdeki 3 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 02:46
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 02:46
İtalya'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Parma'da Helikopter Kazası: 3 Ölü

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Castelguelfo'da dün akşam saat 19.30 sularında meydana geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kazada helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati yaşamını yitirdi. Olayın ardından, helikopterin düşüş nedeninin yoğun sis nedeniyle görüşün azalması sonucu oluşan bir pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arıza olabileceği düşünüldüğü ifade edildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Ayrıca, Parma Cumhuriyet Savcılığı, helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatını verdi.

Lorenzo Rovagnati'nin, genellikle çarşamba günleri Milano’dan Castelguelfo'daki malikanesine helikopterle seyahat ettiği bilgisi paylaşıldı.

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