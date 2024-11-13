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İtalya'da İklim Olayları Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor

İtalya'da iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve aşırı yağışlar, tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:01
İtalya'da İklim Olayları Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği İtalya Tarımını Vuruyor

Farklı türdeki iklim olayları İtalya'nın tarımsal üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesinde çiftçiler, toprakların aşırı ıslak olması sebebiyle hasat yapamamaktan şikayet ediyor.

Düzensiz İklim Olayları ve Tarımsal Üretim

Günümüzde İtalya, 2022 yılında beli bir dönemde yaşadığı aşırı kuraklık ve son 1,5 yıl boyunca süren yoğun yağışlarla birlikte iklim olaylarından en çok etkilenen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin güneyinde Sicilya ve Puglia bölgeleri kuraklıktan etkilenirken, kuzeyde aşırı yağışlar sel felaketlerine yol açtı. Bu durum, ülke ekonomisinin belkemiği olan tarımsal üretime olumsuz yansıyor.

Consumatori Coop tarafından 5 Kasım'da yayımlanan bir yazıda, Puglia bölgesinde kuraklık nedeniyle zeytin hasadında düşüşler yaşandığı, Emilia-Romagna bölgesinde ise aşırı yağışların özellikle armut üretimini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Tarımsal Üretimde Düşüş ve Sonuçları

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Milano Sekreteri Paolo Butera, tarım sektörü için zorlu bir yıl geçirdiklerini belirterek, Kuzey'deki sellerin ve Güney'deki kuraklığın durumu çok kötüleştirdiğini vurguladı. Butera, “Bu yıl özellikle Lombardiya'da hemen hemen tüm ekili ürünlerde %30-40 kayıplar var,” şeklinde konuştu.

Çiftçi Gian Enrico Grugni, aşırı yağışların toprak işleme zorluğu yarattığını ve bu durumun hasat zamanından geç yapılmasını gerektirdiğini dile getirdi.

Çiftçilerin Zorlukları

Daha önce sert kuraklık ve dolu fırtınalarıyla karşılaşan çiftçi Marco Curtarelli, özellikle bu yıl hasat döneminde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Ocak ayından bu yana ihtiyaç duyulan 1680 milimetre yağışın etkisiyle, ektikleri mısırların bazıları hasat edilemez hale geldiğini aktardı.

Curtarelli, “Eğer hava şartları uygun olursa, önümüzdeki hafta yapacağımız hasatta tüm çiftliğimde 100-150 bin avro kaybım olacak,” diyerek zorlukların boyutunu gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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