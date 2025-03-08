İtalya'da Kadına Yönelik Şiddet Protestoları ve Yeni Yasa Tasarısı

İtalya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok kentte toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşler düzenledi. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bir araya gelen kalabalıklar, ülke genelinde 60'tan fazla kentte etkinlikler gerçekleştirdi.

Başkent Roma'da düzenlenen yürüyüş, Vittorio Emanuele Meydanı'ndan başlayarak Circo Massimo'ya kadar sürdü. Yürüyüşe katılanların sayısının yaklaşık 20 bin kişi olduğu belirtilirken, katılımcıların arasında pek çok Filistin bayrağı da taşındı. Kadınlar, yürüyüş boyunca anahtarlarını sallayarak kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Yeni Yasa Tasarısı: Kadın Cinayetlerine Müebbet Hapis

Yürüyüşlerin yanı sıra, İtalya hükümeti de 8 Mart öncesi önemli bir adım attı. Başbakan Giorgia Meloni başkanlığındaki sağ koalisyon hükümeti, kadın cinayetini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin cezasını artıran yasa tasarısını onayladı.

Bu yeni yasa tasarısı, kadın cinayetlerini özerk bir suç olarak tanımlamakta ve müebbet hapisle cezalandırılabilecek suçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca aile içi kötü muamele suçlarının cezası ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olarak öngörülmektedir. Yeni düzenleme, şiddet mağdurlarını ve ailelerini korumaya yönelik ek tedbirler de içermektedir.

Başbakan Meloni, Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yasa tasarısının kadınlar için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Bakanlar Kurulu, kadın cinayeti suçunu hukuk sistemimize özerk bir suç olarak dahil eden, müebbet hapisle cezalandıran ve kişisel kötü muamele, takip, cinsel şiddet ile rıza dışı paylaşılan cinsel içerikli görüntüler gibi suçlar için cezalarda artış sağlanmasını öngören son derece önemli bir yasa tasarısını onayladı" dedi.

Bu yasa tasarısının, kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir adım olduğunu belirten Meloni, toplumsal farkındalığın artırılması ve insanların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.