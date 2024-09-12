İtalya'da Katolik Kilisesi İstismarı: 15 Yılda 1570 Mağdur

İstismarın Şok Edici Boyutu

Son 15 yılda, İtalya'da Katolik Kilisesi'nde görev yapan din adamlarının istismarına 1570 kişi maruz kaldı. Bu bulgular, İtalya İstismar Mağdurları Ağı (Rete l'Abuso) tarafından hazırlanan yeni bir raporda ortaya konuldu.

Rapordaki İstatistikler

Rapor, 192'si kadın ve 1378'i erkek olmak üzere toplam 1570 mağdur tespit etti. İstismarcılar arasında 330 rahip, 1 rahibe ve 29 kilise görevlisi yer almakta. Bu veriler, ilgili kamu belgelerine dayandırılıyor.

Kritik Açıklamalar

İstismar Mağdurları Ağı'nın Başkanı Francesco Zanardi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu sayılara İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) tarafından belirtilen 956 mağdurun da eklenmesi gerektiğini vurguladı. Zanardi, durumu "endişe verici" olarak nitelendirerek, bu yüksek sayılar ve yeni mağdurların ortaya çıkma olasılığının kabul edilemez olduğunu belirtti.