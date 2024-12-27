İtalya'da Kaybolan 2 Dağcının Cesedi 5 Gün Sonra Bulundu

Gran Sasso'da Kaybolan Dağcılar İle İlgili Kayıp Arama Süreci Sona Erdi

İtalya'nın Gran Sasso dağında 5 gün önce kaybolan 2 dağcının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi. İtalyan kurtarma ekipleri, dağcıların kaybolduğu karla kaplı kayalık bölgeye, olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle helikopterle ulaşmak zorunda kaldı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda, dağcıların cesedine ulaşıldı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, kaybolan dağcılardan biri zorlu koşullara rağmen acil yardım çağrısı yapmayı başardı. Diğer dağcıyla arasında yaklaşık 20 metrelik mesafe bulunan bu kişi, aralarındaki mesafeye rağmen birbirlerini göremeseler de duyabildikleri bilgisi paylaşıldı.

Bu trajik olay, dağcılık tutkunları için bir hatırlatma niteliği taşırken, dağcılık yapmanın risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.