İtalya'da Küresel Sumud Filosuna Destek Gösterileri

İtalya'nın birçok kentinde, CGIL öncülüğünde 31 Ağustos'ta Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosuna destek gösterileri yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:59
İtalya'da Küresel Sumud Filosuna Destek Gösterileri

Ülke genelinde Küresel Sumud Filosuna destek yürüyüşleri

İtalya'nın pek çok kentinde, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu ve Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. Etkinlikler, başkent Roma, Katanya ve Pescara gibi kentlerde gerçekleştirildi.

Gösteriler İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) organizasyonuyla yapıldı. Roma'daki etkinlik, Belediye binasının bulunduğu Campidoglio Meydanı'nda düzenlendi; burada İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi ve filoya destek vurgulandı. Miting alanına birçok Filistin bayrağı renklerinde kağıttan tekneler bırakıldı.

Mitingde konuşan Filistinli foto muhabiri Abdulrahman Alkhahlout, Gazze'deyken insanların Gazze'yi desteklediğini gördüğünü, şimdi ise Avrupa'da yaşananları daha iyi anlatmak için geldiğini belirtti. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise "Yaşananlar karşısında sessiz kalmak kabul edilemez. Bu nedenle hepimiz filonun yanındayız. Rüzgarınız bol olsun." dedi.

Göstericiler arasında bazıları "kanlı bebek" maketi taşırken, bazıları da "İsrail ile anlaşmalara son verilsin" yazılı dövizler taşıdı. Campidoglio'daki kalabalık grup daha sonra Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'a doğru yürüyüşe geçti ve yürüyüş boyunca sık sık "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Küresel Sumud Filosu nedir?

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosudur. Filoya bağlı tekneler 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün Cenova'dan hareket eden birkaç tekne ise toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyarak filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Sumud kavramı

Sumud Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürlerini canlı tutma, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yolları ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade eder. Bu kavramı tasvir etmek için Filistin'de sıklıkla zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılır.

