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İtalya'da Lüks Yat Fırtınada Battı: Kaybolanlar İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Sicilya açıklarında batan lüks yat 'Bayesian'da kaybolanların arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:31
İtalya'da Lüks Yat Fırtınada Battı: Kaybolanlar İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

İtalya’da Fırtınada Batan Yatta Kaybolanların Arama Çalışmaları

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilinde bulunan Porticello açıklarında, 19 Ağustos'ta meydana gelen trajik olayda lüks bir yat fırtınada batmış ve ardından kaybolan son kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Fırtına ve Kaybolanlar

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, fırtınada batan "Bayesian" adlı lüks yatta kaybolan 6 kişinin arama çalışmaları 21 Ağustos pazartesi gününden itibaren sürüyor. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve su altı arama robotlarının katıldığı çalışmalarda, ekibin yoğun çabaları sonucunda dün dördüncü bir ceset daha bulunmuştu. Bugün ise kayıp olan iki kişiden birisinin cansız bedenine ulaşıldı. Derinlik ve Zorluklar

Arama ekipleri, derinlik nedeniyle uzun süre kalamadıkları enkaz çalışmalarında kayıp son kişi ile yatın kara kutusunu bulmaya çalışıyor. Haberlere göre, çıkartılan ilk cesetlerin, İngiliz iş insanı Mike Lynch ve kızı Hannah'a ait olduğu belirtiliyor. Olayın ilk gününde cesedi bulunan aşçı Recaldo Thomas ile birlikte, yaşanan trajedi sonucunda toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı altıya ulaştı.

Olayın Sır Perdesi

Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, lüks yatın neden bu kadar kısa sürede battığı üzerine çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Yerel basında fırtına sırasında yatın birkaç kapısının açık kaldığı ve bu nedenle su aldığını ifade eden senaryolar öne çıkmakta. Yat kaptanı James Catfield’ın ise fırtınanın beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığını belirttiği ifade ediliyor. Yatın Kurucusunun Açıklamaları

2008 yılında “Bayesian” yatını inşa eden The Italian Sea Group kuruluşunun kurucusu Giovanni Constantino ise, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Gerçekten de beklenmedik bir durum yaşandı ancak alınabilecek önlemler vardı.” diyerek camianın daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Olayın Sonrasındaki Gelişmeler

Bölgedeki kurtarma faaliyetleri devam ederken, İngiltere'den gelen uzman ekip de olayın soruşturulması için Sicilya'ya ulaşmış durumda. Porticello açıklarındaki olay, deniz güvenliği açısından önemli bir tartışma başlatmış durumda ve soruşturmalara yurtdışından da destek sağlanıyor.

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