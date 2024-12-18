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İtalya'da Mağarada Mahsur Kalan Bilim Kadını 3 Gün Sonra Kurtarıldı

İtalya’nın kuzeyindeki mağarada mahsur kalan bilim kadını Ottavia Piana, 3 gün süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:44
İtalya'da Mağarada Mahsur Kalan Bilim Kadını 3 Gün Sonra Kurtarıldı

İtalya’nın Mağara Kurtarma Başarısı

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Abisso Bueno Fonteno mağarasında düşerek yaralanan mağarabilimci Ottavia Piana, üç gün süren zorlu kurtarma çalışmalarının ardından bu sabaha karşı sağ salim çıkarıldı.

Kurtarma Operasyonunun Detayları

Bergamo kenti yakınlarındaki keşfedilmemiş mağara alanlarının haritasını çıkarmak üzere 14 Aralık’ta 7 kişilik bir ekiple birlikte bu bölgeye giren Piana, akşam saatlerinde mağaranın çıkışına 4 saatlik mesafede düşerek yaralandı.

Piana’nın ekip arkadaşlarının kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine, operasyon başlatıldı. Piana, yerel saatle 03.00 sularında yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Yaralanmalar ve Hastaneye Nakil

Kurtarma ekipleri, Piana’nın kaburgasında, yüz kemiklerinde ve dizinde kırıklar olduğunu bildirdi. Kurtarıldıktan sonra helikopterle Bergamo'daki hastaneye sevk edildi.

Kurtarma Ekibinden Açıklama

Ulusal Alp Dağları ve Mağaracılık Kurtarma Birliği’ne bağlı ekip, kurtarma çalışmalarının karmaşık ve zorlu koşullarda gerçekleştirildiğini belirtti. Mağara içinde heyelan ve toprak kayması gibi risklerin bulunduğunu vurguladı. Ekipler, operasyon boyunca Piana ile iletişimi sağlamak için mağara içine yerleştirilen kablolu telefonu kullandıklarını açıkladı.

Piana’nın Geçmişteki Deneyimi

Mağaracılık eğitmeni olan 32 yaşındaki Piana, geçtiğimiz yıl da benzer bir durumla karşılaşmıştı. Aynı mağarada 150 metre derinlikte düştükten sonra yaklaşık 40 saat boyunca kurtarılmayı beklemişti.

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