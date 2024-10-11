İtalya'da Öğrenciler İklim ve Filistin İçin Yürüdü

İtalya’da Öğrencilerden Güçlü Mesaj

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, 2 binin üzerinde öğrenci, "Gelecek İçin Cumalar" etkinlikleri çerçevesinde önemli bir yürüyüş düzenledi. Bu yürüyüş, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını protesto etmek ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Greta Thunberg Liderliğinde Yürüyüş

Çevreci aktivist Greta Thunberg, yürüyüşte öncülük ederek katılımcılara ilham verdi. Öğrenciler, Filistin bayrakları ve “Soykırım Durdurulsun”, “Ekolojik Kıyım Dursun” gibi yazıların yer aldığı dövizler taşıdılar. Kalabalık sık sık “Özgür Filistin” sloganları attı ve bazıları meşaleler yakarak duygu ve düşüncelerini daha da güçlendirdi.

Greta Thunberg'den Etkileyici Konuşma

Thunberg, gösteride yaptığı konuşmada, "Sessiz kalmak suç ortaklığıdır" diyerek, iklim adaletinin sağlanması için tüm sömürgecilik ve baskının sona ermesi gerektiğini vurguladı. "Özgür bir Filistin için mücadele etmiyorsanız kendinize iklim aktivisti diyemezsiniz" ifadeleriyle katılımcılara güçlü bir mesaj iletti.

İtalyan Savunma Sanayiine Tepki

Yürüyüş sırasında öğrenciler, İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo’ya karşı da bildiriler dağıttılar. Etkinlik boyunca güvenlik güçleri geniş önlemler aldı.