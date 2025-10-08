İtalya'da Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Protesto Edildi

İtalya genelinde, Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in sabaha karşı düzenlediği saldırı protesto edildi. İsrail'in, filoya Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale, halkın tepkisine neden oldu.

Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Napoli, Salerno gibi şehirlerde binlerce kişi hem filoya yapılan saldırıyı hem de Gazze'ye yönelik çatışmaları protesto ederek Filistin halkına dayanışma gösterdi.

Roma'da dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum önünde akşam toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla ve 'Soykırımı durdurun' ile 'Her şeyi engelliyoruz' yazılı pankartlarla Piramide semtine yürüdü. Göstericiler, 'Filistin'e özgürlük', 'hepimiz antisiyonistiz', 'hepimiz antifaşistiz', 'nehirden denize özgür Filistin', 'intifada', 'siyonist, terörist devlet İsrail', 'Meloni istifa' ve 'hükümet istifa' şeklinde sloganlar attı; bazı göstericiler meşale de yaktı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da Lodi Meydanı'ndan başlayan ve yaklaşık 5 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş, Leonardo Da Vinci Meydanı'na kadar sürdü. Kortejin geçtiği güzergahta trafik dururken, bazı sürücülerin kornalarını çalarak göstericilere destek verdiği görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Durumu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan bir gemi ve sekiz tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı. Filonun çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensupları oluşturuyordu.

Filoya, 8 Ekim'de sabaha karşı İsrail ordusunun saldırdığı, Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafedeki uluslararası sularda yolcuların İsrail tarafından yasadışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Daha önce 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıda da gemilerdeki yolcuların alıkonulduğu ve ardından gerçekleştirilen sınır dışı işlemleriyle çoğunun ülkelerine döndüğü kaydedilmişti.