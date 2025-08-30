İtalya'da 'Phica' sitesine soruşturma: Ünlü kadınların fotoğrafları tahrif edildi

İtalya'da, aralarında Başbakan Giorgia Meloni ve kardeşi Arianna Meloni, Demokratik Parti lideri Elly Schlein ile sanat camiasından birçok ünlü kadının fotoğrafları izinsiz alınıp tahrif edilerek müstehcen şekilde yayımlandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından site hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve site bilgileri

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İtalyancada vajina için kullanılan argo bir terimden türetilen "Phica" adlı site, çok sayıda kadının fotoğraflarını izinsiz alıp tahrif ederek yayınladı. Bazı mağdurların durumu fark edip polise şikayette bulunmasıyla olay gün yüzüne çıktı.

Sitenin 700 binden fazla üyesi olduğu belirtilirken, gelen şikayetler üzerine site kapatıldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, site ve yöneticilerine yönelik ülke genelinde adli soruşturma başlattı.

Corriere della Sera'nın haberinde, sitenin yöneticisinin bir İtalyan olduğu ve sunucuların yurt dışında bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Yetkililerden ve siyasetçilerden tepkiler

Başbakan Meloni, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada: "Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum."

Meloni ayrıca, 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde çiğnemeyi ve hedef almayı meşru görenlerin olmasının üzücü olduğunu ifade ederek, sorumluların en kısa sürede tespit edilip en sert cezaları almasını umduğunu söyledi.

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella de hükümetin "Phica" gibi cinsiyetçi internet sitelerine karşı yakında katı önlemler alacağını belirtti.

PD'nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sitede yıllardır farklı mecralardan alınan görsellerin paylaşıldığını ve bunu daha önce de ihbar ettiğini söyleyerek: "Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır."

Benzer vakalar

Ülkede geçen hafta bazı erkeklerin eşlerinin mahrem fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıkan, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'taki "Mia Moglie (Karım)" isimli çevrim içi grup da kapatılmıştı. Facebook'un sahibi Meta şirketi, grubun cinsellikle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını açıklamıştı.