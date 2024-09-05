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İtalya'da Plaj Ruhsatlarına İlişkin Anlaşmazlıkta Yeni Çözüm Yolu

İtalya, plaj ruhsatlarını rekabete açma konusunda AB ile anlaştı, mevcut ruhsatların süresi uzatıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:19
İtalya'da Plaj Ruhsatlarına İlişkin Anlaşmazlıkta Yeni Çözüm Yolu

İtalya'da Plaj Ruhsatları İçin Yeni Dönem Başlıyor

İtalya, plaj ruhsatlarının yönetimiyle ilgili Avrupa Birliği'nden gelen baskılara cevap olarak önemli bir adım attı. Ülkede, aile işletmeleri tarafından şemsiye ve şezlong kiralama sürecinde, mevcut ruhsatların nesilden nesile geçmesinin yarattığı tekel durumu, Brüksel ile Roma arasında uzun süredir süregeldi.

Hükümetten Yeni Düzenleme

Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Haziran 2027'de ihalelere çıkılması şartıyla mevcut plaj ruhsatlarının geçerlilik süresini Eylül 2027'ye kadar uzatan bir kanun hükmünde kararnameyi kabul etti. p>Bu yeni düzenleme, mevcut ruhsat sahiplerinin yatırımlarını koruma altına alarak, ihaleleri kazanan yeni sahiplerin ödemesi gereken tazminatlarla onların zarar görmemesini sağlayacak şekilde düzenlendi.

Hükümetin Açıklaması

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Roma ile Brüksel arasındaki işbirliği, hem ruhsat ihalelerinin açılması gerekliliğini hem de mevcut imtiyaz sahiplerinin haklarını koruma fırsatını dengelememizi sağladı," ifadelerine yer verildi.

AB'den Olumlu Tepki

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu, Roma'nın bu adımını memnuniyetle karşıladı. 2006 yılından bu yana İtalya'nın plaj ruhsatlarına yönelik kamu ihaleleri düzenleme talimatı almasına rağmen, önceki hükümetler bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedememişti.

Son olarak, sektördeki belirsizlik nedeniyle, yüzlerce plaj işletmecisi, 9 Ağustos'ta iki saatlik bir grev düzenleyerek endişelerini dile getirmişti.

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