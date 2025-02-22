İtalya'da Rusya Yanlısı Bilgisayar Korsanları Saldırılarına Devam Ediyor

İtalya, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırılarıyla karşı karşıya. Hedefler arasında kamu ve özel kuruluşlar bulunuyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:08
İtalya'da Rusya Yanlısı Bilgisayar Korsanları Saldırılarına Devam Ediyor

İtalya'da Siber Tehdit: Rusya Yanlısı Saldırılar Sürüyor

İtalya'da bazı kamu ve özel kuruluşların internet siteleri ile çevrim içi ağlarına yönelik siber saldırıların devam ettiği bildirildi. ANSA ajansının haberine göre, Rusya yanlısı bilgisayar korsanı grup NoName057, İtalyan sitelerine yönelik siber saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar, hafta başında başlamış olup 6. gününe girmiş durumda.

Hedef Alınan Kurumlar

Söz konusu grubun gerçekleştirdiği siber saldırılardan, İtalya'nın çeşitli alanlarındaki önemli kurumlar etkilenmiştir. Bu kurumlar arasında bazı bakanlıklar, mali polis, bankalar ve Milano Linate ile Milano Malpensa Havalimanları da yer alıyor. Ayrıca, Taranto ve Trieste limanları ile silah endüstrisinden bazı şirketler de saldırılardan zarar gördü.

Saldırıların Yöntemi

Bilgisayar korsanları, hedef aldıkları sitelere yoğun erişim talepleri göndererek siteleri ulaşılamaz hale getirmeyi amaçlıyor.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı Müdahale Etti

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı, siber saldırılara karşı koymak amacıyla çeşitli müdahalelerde bulunmuş durumdadır.

Mattarella'nın Açıklamaları ve Sonrası

Rusya yanlısı bilgisayar korsanları, ilk olarak 17 Şubat'ta, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella‘nın, 5 Şubat’ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya’yı Nazi Almanya’sına benzetmesi nedeniyle bazı kritik kuruluşları hedef almıştı. Mattarella'nın bu açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve Roma - Moskova ilişkileri gerildi.

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