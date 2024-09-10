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İtalya’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olayları Artıyor

İtalya'da sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları hastanelerde güvenlik sorunlarını gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:17
İtalya’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olayları Artıyor

İtalya'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olguları

Son haftalarda İtalya'da sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olayları, hastanelerin güvenlik durumunu sorgulanır hale getirdi. Bu olaylar, sert tedbirlerin alınması gerektiği yönündeki çağrıları da beraberinde getirdi.

Foggia'daki Olaylar ve Kamu Tepkisi

Geçtiğimiz hafta Foggia kentinde gerçekleşen bir operasyon sırasında genç bir kadının ölümü sonrasında öfkeli yakınlarının, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hemşireleri kovalamaları dikkat çekti. Sağlık çalışanları, durumu önlemek için kendilerini bir odaya kapatmak zorunda kaldı.

Foggia'nın ardından Lecce ve Torino'da da sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar yaşandı. Bu gelişmeler, özellikle devlet hastanelerinin güvenlik şartlarının kamuoyu tarafından tartışılmasına neden oldu.

Sosyal Medyada Tepki Çeken Görüntüler

Foggia'daki sağlık personelinin kendilerini korumaya aldığı anların görüntüleri, sosyal medya üzerinde büyük bir tepki aldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, hastanelerdeki güvenlik sorunları acil bir durum haline gelmiş durumda. Foggia'daki bir poliklinikte hasta yakınlarının saldırılarının sürmesi sebebiyle sağlık çalışanlarının istifa ettiği bildirildi.

Yetkililerden Sert Tepkiler

İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, RAI kanalına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için acil yasal önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Anelli, "Bu sorun endemik hale geldi ve sağlık profesyonellerini korumak için adımlar atılmalı," dedi.

Ulusal Hemşireler Federasyonu Başkanı Barbara Mangiacavalli de hastanelerde sıfır tolerans talep ederek, güvenliğin sağlanması için ordunun devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Sağlık Bakanı Orazio Schillaci de şiddet olaylarını "utanç verici" olarak nitelendirerek sert tedbirler çağrısında bulundu.

Protestolar ve Toplumsal Duyarlılık

Etkilenen sağlık çalışanları, Foggia'da 16 Eylül'de sendikaların öncülüğünde protesto gösterisi düzenleyeceklerini açıkladı. Bu yürüyüş, kamuoyunun dikkatini sağlık çalışanlarının karşılaştığı tehlikelere ve güvenlik sorunlarına çekmeyi amaçlıyor.

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