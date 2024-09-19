İtalya'da Sel ve Taşkınlar: 1000 Kişi Tahliye Edildi

Emilia-Romagna'da Sel Felaketi

İtalya'nın kuzeyinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışlar, Emilia-Romagna bölgesinde büyük çapta sel ve taşkınlara yol açtı. Son gelişmeler doğrultusunda, bölgedeki binden fazla kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Fırtına Etkilerini Gösteriyor

Orta Avrupa'da can ve mal kayıplarına yol açan "Boris" fırtınası, özellikle Emilia-Romagna bölgesinde etkisini artırmaya başladı. ANSA ajansının bildirdiğine göre, dünden bu yana süregelen aşırı yağışlar, Senio, Marzeno ve Lamone nehirleri gibi birçok su kaynağında taşkınlara sebep oldu.

En Çok Etkilenen Kentler

Bu olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen şehirler arasında Bologna, Cesena, Forli, Ravenna, Faenza ve Rimini yer alıyor. Ravenna kenti yakınındaki Senio nehrinin taşması sonucunda Castel Bolognese beldesinin merkezi su altında kaldı.

Tahliyeler ve Koruma Önlemleri

Bölgedeki tahliyeler sırasında Ravenna civarında 800 kişi güvenli bir bölgeye sevk edilirken, Bologna çevresinde de 165 kişi evlerini terketmek zorunda kaldı ve bu kişiler geceyi yerel yönetim kaynaklı misafirhanelerde geçirdi.

Yerel yönetimler, özellikle nehir kenarlarında yaşayan halkı zemin katlardan uzak durmaları konusunda uyarırken, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri ise evlerinde mahsur kalanlar için yardım çalışmalarını sürdürmekte.

Okullar ve Ulaşım Etkilendi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna gibi illerdeki okullarda bugün için eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, bölgede 5 demiryolu hattında ulaşım durduruldu.

Güvenlik Alarmı ve Geçmişteki Felaketler

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı, Emilia-Romagna bölgesi için "kırmızı" alarm verilerek durumu daha da kritik hale getirdi. Bu bölgede, Mayıs 2023’te yaşanan sel felaketlerinde ise en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Şu ana kadar bölgede herhangi bir can kaybı bildirilmemiştir.