İtalya'da Siber Saldırılar Gündemde

İtalya'da bazı devlet kurumlarına ait internet siteleri, Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırılara maruz kaldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, bu saldırıların kaynağı NoName057 adlı bilgisayar korsanı grubu olarak belirlendi.

Hedefteki Kurumlar

Saldırılar, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Mali Polis ile İçişleri ve Maliye bakanlıklarına ait bazı alt siteleri etkilemiş durumda. Ayrıca, Milano Malpensa Havalimanı, Milano Linate Havalimanı, Taranto ve Trieste limanları, Intesa San Paolo bankasının bilgi işlem ve internet siteleri de saldırılardan etkilendi.

Mattarella'nın Konuşması ve Tepkiler

Bu olayın ardından, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 5 Şubat'ta Fransa'daki Marsilya Üniversitesi'nde fahri doktora beratı alırken yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden ötürü Nazi Almanyası'na benzetmesi ile dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bu sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve Roma - Moskova ilişkileri ciddi bir şekilde gerildi.