İtalya'da Siber Saldırı: Rusya Yanlısı Grubun Hedefi Devlet Kurumları Oldu

İtalya'da Rusya yanlısı siber saldırganlar, devlet kurumlarının internet sitelerine saldırdı. İşletmeler Bakanlığı ve havalimanları etkilendi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:44
İtalya'da Siber Saldırı: Rusya Yanlısı Grubun Hedefi Devlet Kurumları Oldu

İtalya'da Siber Saldırılar Gündemde

İtalya'da bazı devlet kurumlarına ait internet siteleri, Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırılara maruz kaldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, bu saldırıların kaynağı NoName057 adlı bilgisayar korsanı grubu olarak belirlendi.

Hedefteki Kurumlar

Saldırılar, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Mali Polis ile İçişleri ve Maliye bakanlıklarına ait bazı alt siteleri etkilemiş durumda. Ayrıca, Milano Malpensa Havalimanı, Milano Linate Havalimanı, Taranto ve Trieste limanları, Intesa San Paolo bankasının bilgi işlem ve internet siteleri de saldırılardan etkilendi.

Mattarella'nın Konuşması ve Tepkiler

Bu olayın ardından, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 5 Şubat'ta Fransa'daki Marsilya Üniversitesi'nde fahri doktora beratı alırken yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden ötürü Nazi Almanyası'na benzetmesi ile dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bu sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve Roma - Moskova ilişkileri ciddi bir şekilde gerildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ürdün Kralı 2. Abdullah Fıtık Ameliyatı Geçirdi
2
Hindistan ve Katar İlişkileri 'Stratejik Ortaklık' Seviyesine Yükseldi
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Merkez Bankası Başkanı Hakkındaki İddiaları Reddetti
4
Gazeteci Ömür Olgundemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Katar'dan Açıklama: Gazze'deki Ateşkes Müzakereleri Henüz Başlamadı
6
Erdinç Koç'un Cenazesi Kırşehir'de Defnedildi
7
Hırvatistan'da Zoran Milanovic İkinci Dönem İçin Yemin Etti

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık