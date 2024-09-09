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İtalya'da Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İtalya, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlarla mücadele ediyor. Çığ düşmesi ve sel baskınları vatandaşları endişelendiriyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:36
İtalya'da Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İtalya'nın Kuzeyinde Doğal Afetler

Son günlerde İtalya genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve kuvvetli yağışlar, birçok bölgede çığ, sel ve su baskınlarına neden oldu. Ülkenin kuzeyindeki Valle d'Aosta bölgesinde bulunan Monte Rosa tepesinde, aşırı hava koşulları sebebiyle çığ düştü. Çığ sırasında tepeye tırmanan bazı dağcıların bu durumdan etkilenmiş olabileceği yönünde endişeler bulunuyor.

Kaybolan Dağcılar ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Alp Dağları'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc’ta da benzer bir durum yaşandı. Hafta sonu çıkan fırtına sebebiyle burada 4 dağcı kayboldu. Aralarında 2 Koreli ve 2 İtalyan olduğu bildirilen kayıp dağcılar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sel ve Taşkınlar Üzerine Gelişmeler

Toskana ve Lombardiya bölgelerinde aşırı yağışlar nedeniyle birçok yerleşim yeri sel ve taşkınlardan etkilendiği, bazı yapıların çatılarının uçtuğu ve ağaçların devrildiği haberleri geldi. Başkent Roma’da ise dün gece ve sabah saatlerinde görülen kuvvetli yağmur, birçok noktanın su baskınlarına maruz kalmasına sebep oldu.

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