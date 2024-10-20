İtalya'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

İtalya'da Sel Felaketi

İtalya, şiddetli fırtına ve yağışların etkisiyle birçok yerleşim yerinde sel ve taşkınlarla karşı karşıya kaldı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkedeki aşırı yağışlar birçok bölgenin sular altında kalmasına sebep oldu.

Bologna'da Taşkın Riski

Ülkenin orta kesimindeki Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Bu durumda pek çok cadde suyla kaplandı. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, kent sakinlerine arabalarına binmemeleri ve zemin kattaki alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Torino ve Sicilya'daki Etkiler

Kuzeyde bulunan Torino kentinden geçen Po Nehri bazı noktalarında taşma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de şiddetli yağışlardan etkilendi. Kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kalarak nehre dönüştü. Bu alanda motosikletli bir kişinin sele kapıldığı ve kurtarıldığı sosyal medya üzerinde yer aldı.

Palermo Havalimanı Kapatıldı

Adanın batısındaki Palermo kentinde bulunan havalimanının pist ve apronunun bazı bölümleri sular altında kalınca havalimanı uçuşlara kapatıldı. Buraya yapılacak inişler başka havalimanlarına yönlendirildi.

Acil Durum Uyarıları

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede "turuncu" alarm seviyesini en yüksek düzey olan 2. seviyeye çıkararak, durumu ciddiyetle takip ettiklerini bildirdi.