DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.319.659,91 -0,01%

İtalya'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

İtalya'nın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı, Bologna ve Katanya'da durum kritik. Havalimanları olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:09
İtalya'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

İtalya'da Sel Felaketi

İtalya, şiddetli fırtına ve yağışların etkisiyle birçok yerleşim yerinde sel ve taşkınlarla karşı karşıya kaldı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkedeki aşırı yağışlar birçok bölgenin sular altında kalmasına sebep oldu.

Bologna'da Taşkın Riski

Ülkenin orta kesimindeki Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Bu durumda pek çok cadde suyla kaplandı. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, kent sakinlerine arabalarına binmemeleri ve zemin kattaki alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Torino ve Sicilya'daki Etkiler

Kuzeyde bulunan Torino kentinden geçen Po Nehri bazı noktalarında taşma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de şiddetli yağışlardan etkilendi. Kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kalarak nehre dönüştü. Bu alanda motosikletli bir kişinin sele kapıldığı ve kurtarıldığı sosyal medya üzerinde yer aldı.

Palermo Havalimanı Kapatıldı

Adanın batısındaki Palermo kentinde bulunan havalimanının pist ve apronunun bazı bölümleri sular altında kalınca havalimanı uçuşlara kapatıldı. Buraya yapılacak inişler başka havalimanlarına yönlendirildi.

Acil Durum Uyarıları

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede "turuncu" alarm seviyesini en yüksek düzey olan 2. seviyeye çıkararak, durumu ciddiyetle takip ettiklerini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Hayatını Kaybetti
2
İran, Netanyahu'nun Konutuna Yönelik İHA Saldırısını Hizbullah'a Atfetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demokrasi Vurgusu
4
Rize'de Kar Mağdurları Kurtarıldı
5
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Yeni Düzenlemeler
6
Denizli'de Jandarmadan Şehit Oğluna Sürpriz Doğum Günü
7
Kumluca'da Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’